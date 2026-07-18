Седма нощ на удари срещу Иран: Ескалацията поставя под въпрос преговорите за край на конфликта

Съединените щати и Иран си размениха нова серия от удари - ескалация, която поставя все повече под въпрос преговорите за край на конфликта.

Американски бойни самолети излитат от борда на десантния кораб "Боксър" на Военноморските сили на Съединените щати за седмата поредна нощ на удари срещу цели в Иран. От Техеран съобщиха за поне 3-ма загинали и 8 ранени. Въоръжените сили дадоха подробности за атакуваните цели.

"Централното командване на Съединените щати нанесе удари по обекти за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и морски сили. Американските военни използваха изтребители, въздушни дронове, военни кораби, и други средства. Прилагаме изцяло морска блокада срещу иранските пристанища. Над 50 хиляди американски военнослужещи действат в целия Близък Изток и остават в бойна готовност."

В отговор, Техеран изстреля ракети и дронове срещу Бахрейн, Саудитска Арабия, Кувейт и Йордания. Заради атаките Кувейт затвори въздушното си пространство тази сутрин. Пожар е избухнал в електроцентрала и завод за обезсоляване на вода. Обект на иранските атаки са били и американската авиобаза "Шейх Иса" в Бахрейн, както и базата "Ал-Азрак" в Йордания. От Техеран заплашиха с ответни атаки всички държави в региона, чиято територия се използва от Съединените щати за удари срещу Иран.

Мохсен Резаи, военен съветник на върховния лидер: "Политиката на водене паралелно на преговори и война приключи. Ако американците продължат войната още три дни, иранските въоръжени сили ще предприемат масирана офанзива и пълно унищожение."

В подкрепа на думите на Резаи, в Техеран се появиха нови пропагандни билборди, изобразяващи американския президент Доналд Тръмп в ковчег и надписи "кой е следващият" с главни букви Д и Т. Стотици иранци се събраха и на нова про-правителствена демонстрация в Техеран снощи.