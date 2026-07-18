Нова размяна на удари между САЩ и Иран: Атакувани са инфраструктура и кораби в Ормузкия проток

Съединените щати и Иран си размениха нова серия от удари - ескалация, която поставя под въпрос преговорите за край на конфликта.

Рано тази сутрин Централното командване на американските въоръжените сили обяви, че е завършило седмата поредна нощ на удари срещу военни и инфраструктурни цели в Иран. От иранска страна се съобщава за трима загинали и 8 ранени.

Техеран отвърна с атаки срещу американски военни цели в региона. Бахрейн, Саудитска Арабия, Кувейт и Йордания съобщиха, че са прихванали ирански ракети и дронове. Спрени са четири танкера, които опитвали да преминат Ормузкия проток без разрешение. От Техеран заплашиха, че ако американските атаки продължат, ще отвърнат с мащабна офанзива.