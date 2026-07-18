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Отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски

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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Център на честванията е родният град на Апостола на свободата - Карлово, а кулминацията е довечера с тържествен митинг-заря, който БНТ ще предава директно. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй от 61-ва Стрямска механизирана бригада.

От 9:00 часа честването започва с отслужване на тържествена Света литургия в храм "Свети Николай". В 10:00 часа ще бъдат поднесени цветя на гроба на Гина Кунчева, майката на Апостола на свободата. В 10:15 часа ще бъде посрещането на Националния туристически поход "По стъпките на Апостола", както и тържественият ритуал по издигане на знамената на България и на Карлово. След това ще бъде отслужен молебен за благоденствието на града и жителите му, ще се проведе и шествие по ул. "Васил Левски".

От 11:30 часа в Национален музей "Васил Левски" е предвидено да бъде връчването на наградите на Фондация "Васил Левски" и Комитет "Васил Левски" – Карлово. Организират се също литературен салон и изложба на Народното събрание на Република България и Държавна агенция "Архиви" - "Памет за паметника на Васил Левски в София".

Кулминацията на тържествата е в 20:20 часа с изнасяне на знамето на Карловския революционен комитет от Национален музей "Васил Левски" и провеждането на шествие.

Президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски на едноименния площад в Карлово, където ще се състои традиционната тържествена заря-проверка. В 21:00 часа на площад "Васил Левски" държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще приеме строя на представителните части на Българската армия. Илияна Йотова ще произнесе слово, посветено на Апостола на свободата, и ще отдаде почит пред паметника му.

В тържествения митинг-заря ще участват личен състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от Сухопътните войски.

Вижте повече в прякото включване на Владислав Севов

#189 години от рождението на Васил Левски #в памет на Апостола #карлово #чествания

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