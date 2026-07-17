Александър Пулев: ВМЗ отчита печалба от 16,9 млн. евро за първите шест месеца на 2026 г.

За първите 6 месеца на годината, "Вазовските машиностроителни заводи" отчитат печалба от 16,9 млн. евро.



Това съобщи вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев, който отговори на депутатски въпрос, дали има ликвидна криза в дружеството, по време на петъчния парламентарен контрол. По думите на Пулев, за първите шест месеца на годината, ВМЗ е реализирало 164 млн. евро приходи, наличните парични средства за същия период са над 24 млн. евро, а очакваните постъпления до края на годината възлизат на 150 млн. евро. Пулев не отговори на въпрос защо са намалявани заплатите в дружеството.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: "Състоянието е стабилно, със сигурност ние искаме да бъдем малко по-амбициозни, искаме резултатите да бъдат още по-добри, но към момента няма никакви предпоставки за ликвидна криза и за притеснения, че няма да можем да покрием оперативните разходи. Поискал съм в рамките на следващите две седмици да получа от новоназначеното ръководство един план с една много амбициозна програма, който да покрие като минимум основни направления. Искам да разбера кои са новите потенциални пазари, които могат да бъдат развиват."