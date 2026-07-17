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Дилян Чернополски постави нов национален рекорд на финала на 100 м на европейското по лека атлетика

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Чете се за: 01:12 мин.
Лека атлетика
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Надпреварата може да гледате пряко по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт.

Дилян Чернополски
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Спринтьорът Дилян Чернополски завърши на престижното шесто място на финала на 100 м на eвропейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия). Асът ни спря хронометъра на 10.49 секунди. Така той подобри собствения си национален рекорд от 10.53 секунди, поставен в началото на месеца, когато стана балкански шампион в Нове Место (Словения).

Общо десет българи стартираха днес във втория ден на шампионата. Васил Антонов си осигури място сред финалистите на 400 метра. Виктория Ангелова се приземи далеч над квалификационната норма в тройния скок и влезе във феняля в неделя с първи резултат.

Стилиян Орлинов и Илиян Марков преодоляха пресявките в скока на дължина. eвропейското първенство занършваа в неделя, а България участва с рекордните 22 състезатели.

Европейското първенство по лека атлетика гледайте пряко по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт!

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#Дилян Чернополски #европейско първенство по лека атлетика до 18 г. Риети 2026

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