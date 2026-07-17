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Двама българи се класираха за финала в скока на дължина на еврошампионата по лека атлетика за юноши и девойки под 18 г.

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Стилиян Орлинов
Снимка: Списание “Атлетика”
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Двама българи се класираха за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети (Италия).

Стилиян Орлинов постигна 7.24 метра и завърши девети в квалификацията. Илиян Марков също ще участва на финала. Той се нареди осми в пресявките със 7.26 в най-добрия си опит. Състезателят на Ивайло Русенов остана само на 5 сантиметра от личния си рекорд.

Финалът в дисциплината е утре.

Останалите трима българи в сутрешната сесия не преминаха квалификациите. Мирела Минчева завърши осма в своята серия на 200 метра. Тя записа 25.36 секунди (+0.8 м/сек.) и не успя да се класира за полуфиналите. Минчева остана на 0.36 секунди от личното си постижение.

Мария Илиева постигна 46.59 метра в най-добрия си опит в пресявките във хвърлянето на копие. Националната рекордьорка в тази възраст се нареди седма в група А и не намери място на финала.

Михаела Михайлова постигна 40.59 метра в същата дисциплна Тя зае 12-а позиция в квалификационна група B и не успя да попадне сред финалистките.

В късната сесия предстои участието на още петима българи - Виктория Ангелова и Сияна Стоянова в квалификациите на троен скок, Васил Антонов на полуфиналите на 400 метра, Софи Димитров и Дилян Чернополски на полуфиналите в спринта на 100 метра при девойките и юношите.

Гледайте турнира пряко по БНТ 3 и ТУК.

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