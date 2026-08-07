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306 състезатели от 26 държави пристигат в София за еврошампионата по колоездене в дисциплината спускане

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София и планината Витоша ще бъдат домакини на шампионата от 14 до 16 август.

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Списъкът с участници за едно от най-очакваните събития в календара на планинското колоезденеза 2026 година - европейското първенство по спускане, гарантира оспорвана надпревара от световна класа. София и планината Витоша ще бъдат домакини на шампионата от 14 до 16 август.

На старт на трасе „Витошко лале“ ще застанат едни от най-големите звезди на планетата, информираха от пресслужбата на първенството.

При мъже Елит за европейската титла ще се бори френската сензация Тибо Дапрела (Thibaut Daprela) – познат с изключително агресивния си стил и многократен победител в кръгове за Световната купа. Към него се присъединява сънародникът му Реми Тирион (Rémi Thirion) – опитен ветеран с подиуми от световни първенства на най-тежките трасета на планетата. На линия са още любимецът на феновете Фил Атуил (Philip Atwill, Великобритания), известен с атрактивното си каране, както и доминантът в германския шампионат Макс Хартенщерн (Max Hartenstern).

При жените интригата е също много голяма - основната борба за златото се очаква да бъде между италианските състезателки от световния топ 10 Елеонора Фарина (Eleonora Farina) и Вероника Видман (Veronika Widmann), които са редовни медалистки от Световната купа.

Домакинството на роден терен дава сериозна възможност за изява и на българския национален отбор, който застава на старт със силна делегация от доказани имена като Стамен Марков, Стивиан Гатев, Валентин Тенев, Йордан Донев, Деница Тошева и младите таланти Иван Гавазов, Камен Христов и Аспарух Соколов, които са готови да премерят сили с най-добрите в Европа и ще разчитат на мощна подкрепа от публиката.

Състезанието ще се проведе по трасе „Витошко лале“, което разполага с нова финална отсечка, изградена по международните стандарти на UEC и UCI за състезания от най-висок ранг. За феновете са подготвени специално обособени зони за наблюдение на най-техничните и атрактивни участъци покрай трасето.

Шампионатът се организира съвместно от Българска федерация колоездене и Европейския колоездачен съюз (UEC), с домакинството на „Витоша ски“ АД и подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Столична община и Фондация „София – Европейска столица на спорта“.

„Мащабът на събитието и присъствието на световния елит са страхотно признание за българското колоездене. Подготвили сме отлични условия и каним всички любители на спорта и планината да дойдат на Витоша, за да подкрепят българските национали и да станат част от този спортен празник“, коментираха от организационния комитет.

Достъпът за зрители в зоните край трасето е свободен. Подробна програма за квалификациите и финалите, както и информация за движението на лифтовите съоръжения, са налични в официалните информационни канали на събитието.

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