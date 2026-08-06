БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зинга Барбоза Фирмино се класира за финала на троен скок на световното първенство до 20 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината на 7 август от 04:25 часа българско време.

зинга фирмино донесе първата титла българия балканиадата лека атлетика юноши зала
Слушай новината

Зинга Барбоза Фирмино е вторият български финалист на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджийн (САЩ).

Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината на 7 август от 04:25 часа българско време.

Вчера Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук.

Фирмино, който има бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство до 20 години в Тампере 2025, записа лично постижение за сезона от 15.81 метра (+0.8 м/сек) във втория си опит. Първо той има 15.20 (+1.5 м/сек), а в третия опит скочи 15.20 (+1.5 м/сек). Така националът зае девето място и влезе сред най-добрите 12.

С най-добър резултат в пресявките е Майлс Несмит (САЩ) - 16.41 метра.

Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, след като се нареди седми в своята серия с 53.68 секунди и общо 51-и в квалификациите.

Кристиян Цанев завърши с 2.00 метра квалификацията в скока на височина в Орегон и не намери място във финала. Той раздели 34-а позиция, а в пресявките участваха 34 състезатели.

Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова заеха 19-ото място в смесената щафета на 4 по 100 метра. Българите финишираха седми в първа серия с 43.73 секунди.

Васил Антонов получи крампа и не завърши бягането си в сериите на 400 метра. Националният рекордьор за юноши получи контузия по време на Европейското първенство в Риети, от която се възстанови в дните преди заминаването за Орегон.

#Зинга Барбоза Фирмино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Лека атлетика

Божидар Саръбоюков: Искам просто да се представя добре
Божидар Саръбоюков: Искам просто да се представя добре
Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова записаха историческо бягане за България в смесената щафета на 4х100 м на световното първенство до 20 г. Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова записаха историческо бягане за България в смесената щафета на 4х100 м на световното първенство до 20 г.
Чете се за: 01:45 мин.
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
9812
Чете се за: 06:12 мин.
Българските лекоатлети заминаха за европейското първенство в Бирмингам с надежди за класиране в призовите места Българските лекоатлети заминаха за европейското първенство в Бирмингам с надежди за класиране в призовите места
Чете се за: 01:40 мин.
Шест атлети ще представят България на европейското в Бирмингам Шест атлети ще представят България на европейското в Бирмингам
Чете се за: 00:42 мин.
Пътят, който отне 12 години Пътят, който отне 12 години
Чете се за: 07:25 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ