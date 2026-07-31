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България с рекорден брой състезатели за 21 век на световното първенство по лека атлетика до 20 г.

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Спорт
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Турнирът започва на 5 август.

християн касабов европейското смятах съм конкурент медал
Снимка: start-photo.bg
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България ще бъде представена от рекорден брой за 21 век от 15 състезатели на световното първенство по лека атлетика до 20 години в САЩ. Шампионатът ще се състои в Юджийн, Орегон, от 5 до 9 август , съобщиха от БФЛА.

В състава е новата европейска шампионка в тройния скок за девойки до 18 години Виктория Ангелова. Тя заслужи титлата с резултат от 13.98 метра – постижение, с което оглавява и световната ранглиста за девойки до 20 години.

В тима е и европейската шампионка на 100 метра за девойки до 18 години от Банска Бистрица 2024 Радина Величкова, като тя ще стартира в двете спринтови дисциплини на 100 и на 200 метра.

Сред най-титулуваните български участници са Християн Касабов и Зинга Барбоза Фирмино. Касабов е сребърен медалист на 110 метра с препятствия от европейското първенство до 20 години в Тампере 2025 г, където постави и национален рекорд за възрастта от 13.31 секунди. Той има и бронзово отличие от европейско първенство до 18 години.

Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал в тройния скок на европейското първенство до 20 години в Тампере.

Националният рекордьор на 400 метра за юноши до 18 години Васил Антонов също е в тима. Той е възстановен от травмата, заради която не успя да завърши финалното бягане на 400 метра на европейското първенство до 18 години в Риети по рано този месец.

От Българска федерация по лека атлетика са осигурени финансови премии както за състезателите, така и за техните треньори при класиране в Топ 8 в Орегон. Златният медал гарантира бонус от 3000 евро, сребърен медал – 2000 евро, а бронзов - 1500 евро. От четвърто до осмо място премиите са съответно 1000 евро, 800 евро, 700 евро, 600 евро и 500 евро.

Състав на България за световното първенство по лека атлетика до 20 години:

Радина Величкова – 100 м и 200 м
Софи Димитров – 100 м
Йоан Каменов – 100 м
Деян Цветанов – 100 м
Васил Антонов – 400 м
Ива Деливерска – 100 м с препятствия
Мартин Танев – 110 м с препятствия
Християн Касабов – 110 м с препятствия
Мартин Стоянов – 400 м с препятствия
Анжелина Петкова – троен скок
Виктория Ангелова – троен скок
Зинга Барбоза Фирмино – троен скок
Кристиян Цанев – скок на височина
Сияна Бръмбарова – скок на височина и скок на дължина
Кристиян Цанев – хвърляне на чук

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