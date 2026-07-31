България с рекорден брой състезатели за 21 век на световното първенство по лека атлетика до 20 г.

България ще бъде представена от рекорден брой за 21 век от 15 състезатели на световното първенство по лека атлетика до 20 години в САЩ. Шампионатът ще се състои в Юджийн, Орегон, от 5 до 9 август , съобщиха от БФЛА.

В състава е новата европейска шампионка в тройния скок за девойки до 18 години Виктория Ангелова. Тя заслужи титлата с резултат от 13.98 метра – постижение, с което оглавява и световната ранглиста за девойки до 20 години.

В тима е и европейската шампионка на 100 метра за девойки до 18 години от Банска Бистрица 2024 Радина Величкова, като тя ще стартира в двете спринтови дисциплини на 100 и на 200 метра.

Сред най-титулуваните български участници са Християн Касабов и Зинга Барбоза Фирмино. Касабов е сребърен медалист на 110 метра с препятствия от европейското първенство до 20 години в Тампере 2025 г, където постави и национален рекорд за възрастта от 13.31 секунди. Той има и бронзово отличие от европейско първенство до 18 години.

Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал в тройния скок на европейското първенство до 20 години в Тампере.

Националният рекордьор на 400 метра за юноши до 18 години Васил Антонов също е в тима. Той е възстановен от травмата, заради която не успя да завърши финалното бягане на 400 метра на европейското първенство до 18 години в Риети по рано този месец.

От Българска федерация по лека атлетика са осигурени финансови премии както за състезателите, така и за техните треньори при класиране в Топ 8 в Орегон. Златният медал гарантира бонус от 3000 евро, сребърен медал – 2000 евро, а бронзов - 1500 евро. От четвърто до осмо място премиите са съответно 1000 евро, 800 евро, 700 евро, 600 евро и 500 евро.

Състав на България за световното първенство по лека атлетика до 20 години:

Радина Величкова – 100 м и 200 м

Софи Димитров – 100 м

Йоан Каменов – 100 м

Деян Цветанов – 100 м

Васил Антонов – 400 м

Ива Деливерска – 100 м с препятствия

Мартин Танев – 110 м с препятствия

Християн Касабов – 110 м с препятствия

Мартин Стоянов – 400 м с препятствия

Анжелина Петкова – троен скок

Виктория Ангелова – троен скок

Зинга Барбоза Фирмино – троен скок

Кристиян Цанев – скок на височина

Сияна Бръмбарова – скок на височина и скок на дължина

Кристиян Цанев – хвърляне на чук