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Рая Фурнаджиева и Лора Жейнова завършиха 17-и във волната програма по артистично плуване при дуетите

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Спорт
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артистично плуване
Снимка: БТА
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Българките Рая Фурнаджиева и Лора Жейнова завършиха на предпоследното 17-о място в квалификациите на волната програма по артистично плуване при дуетите на европейското първенство по плувни спортове в Париж.

Фурнаджиева и Жейнова получиха 193.8304 точки за изпълнението си, като останаха на малко повече от 50 точки от място в първите 12, които продължават в утрешния финал.

Най-добри в пресявките с 316.3850 точки бяха световните шампионки Лилу Луис и Ирис Тио от Испания.

Защитаващите титлата си от Фуншал 2025 Енрика Пиколи и Лукреция Руджиеро (Италия) пък дадоха четвърти резултат в квалификациите с 293.3870 точки.

Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3.

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