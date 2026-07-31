Рая Фурнаджиева и Лора Жейнова завършиха 17-и във волната програма по артистично плуване при дуетите

Българките Рая Фурнаджиева и Лора Жейнова завършиха на предпоследното 17-о място в квалификациите на волната програма по артистично плуване при дуетите на европейското първенство по плувни спортове в Париж.

Фурнаджиева и Жейнова получиха 193.8304 точки за изпълнението си, като останаха на малко повече от 50 точки от място в първите 12, които продължават в утрешния финал.

Най-добри в пресявките с 316.3850 точки бяха световните шампионки Лилу Луис и Ирис Тио от Испания.



Защитаващите титлата си от Фуншал 2025 Енрика Пиколи и Лукреция Руджиеро (Италия) пък дадоха четвърти резултат в квалификациите с 293.3870 точки.

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