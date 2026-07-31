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Народното събрание определи датата на президентските избори

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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народното събрание гласува окончателно удължителния закон бюджета
Снимка: БТА
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Депутатите приеха окончателно датата на президентските избори да бъде 25 октомври 2026 г. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември.

Датата беше одобрена на редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание още преди дни.

От "Демократична България" имаха възражения.

Йордан Иванов, "Демократична България": "Опитът за тази дата е именно, за да пресрещнете спада на доверие. Намираме за неправилно втори тур на президентските избори да бъде в деня на официален празник. Няма да подкрепим тази дата на президентските избори.

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Всички се съгласили, не е проява на авторитаризъм, дискутирана е на председателски съвет. Колкото до спада в доверие, по-скоро е във фейсбук балоните ви.

Така с гласовете на ПБ, ДПС и "Възраждане" решението беше прието. От ПП се въздържаха, а ГЕРБ-СДС и ДБ изобщо не гласуваха.

По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 г.

#избори за президент #президентски избори

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