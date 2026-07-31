Народното събрание определи датата на президентските избори

Депутатите приеха окончателно датата на президентските избори да бъде 25 октомври 2026 г. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември.

Датата беше одобрена на редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание още преди дни.

От "Демократична България" имаха възражения.

Йордан Иванов, "Демократична България": "Опитът за тази дата е именно, за да пресрещнете спада на доверие. Намираме за неправилно втори тур на президентските избори да бъде в деня на официален празник. Няма да подкрепим тази дата на президентските избори. Петър Витанов, "Прогресивна България": "Всички се съгласили, не е проява на авторитаризъм, дискутирана е на председателски съвет. Колкото до спада в доверие, по-скоро е във фейсбук балоните ви.

Така с гласовете на ПБ, ДПС и "Възраждане" решението беше прието. От ПП се въздържаха, а ГЕРБ-СДС и ДБ изобщо не гласуваха.

По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 г.