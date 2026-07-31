От "Възраждане" поискаха заседание на Съвета по сигурността към МС заради позицията на Иран за авиобаза "Безмер"

Партия „Възраждане“ поиска свикване на председателски съвет в Народното събрание и заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет заради реакцията на Иран след информацията за използването на авиобаза "Безмер" от американски самолети цистерни. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че страната ни може да бъде поставена в риск и настоя за проверка на външния министър Велислава Петрова заради твърдения за "връзки с английските служби МИ 6".

След позицията на Иран за разполагането на американски самолети-цистерни на летище "Безмер" от "Възраждане" заявиха, че виждат потенциална опасност за България. Лидерът на формацията Костадин Костадинов поиска свикване на председателски съвет в Народното събрание, на който да бъде обсъдена ситуацията, както и заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет с участие на парламентарните лидери.

По думите му българското правителство трябва ясно да обясни има ли риск за страната след заявената позиция от Иран:

"Българската военна база "Безмер" за ползването на американски самолети, които ще бъдат използвани във войната срещу Иран. Въпреки отричането, то доста плоско и непохватно от страна на българската министърка на външните работи, за иранците ситуацията е пределно ясна, както е пределно ясна и за всеки един български гражданин", заяви Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" критикува начина, по който според него Министерството на външните работи е представило информацията по темата:

"Изключително е срамно и позорно това, че вчера българската държава си позволи за пореден път да се опита да замаже очите на българите в позицията, която беше пусната във Фейсбук страницата на Министерството на външните работи", каза той.

Според него публикуваната позиция е съдържала само българската гледна точка, докато реакцията на Иран е станала ясна от публикация на иранското посолство:

"Какво е казал иранският министър на външните работи, ние разбрахме от Фейсбук страницата на иранското посолство. Което ни връща във времената преди 1989 година, когато, ако искаме да разберем какво реално каза българската държава зад граница, трябваше да слушаме чужди радиостанции", заяви Костадинов.

Той определи ситуацията като наличие на "нова информационна желязна завеса", която според него може да бъде преодоляна чрез достъп до международни информационни източници:

"Ако искаме да чуем другата гледна точка или обратната позиция, просто трябва да изберем някоя от хилядите информационни агенции по света."

Според Костадинов позицията на Иран е била предшествана от дипломатическа комуникация с други държави:

"Разговорът, който е провел иранският външен министър, е предшестван от позиция, която е изпратена до кипърското правителство, че Иран си запазва всички права за съответни реакции срещу американските бази в България и английските бази в Кипър."

По думите му опасността за България не е само теоретична:

"Опасността пред нашата страна не е хипотетична, каквото и да говорят представителите на партията на Румен Радев."

Той припомни, че партията е поискала още преди ден свикване на председателски съвет, но управляващите са отказали:

"За далеч по-безобидна ситуация като войната в Газа беше свикан председателски съвет, а тогава България не беше замесена по никакъв начин. Но управляващите отказаха."

От "Възраждане" настояват да бъде свикан Съветът по сигурността към Министерския съвет, а не Консултативният съвет за национална сигурност към президента:

"Не консултативен съвет към президента. Първо, защото нямаме президент в момента. И второ, защото Консултативният съвет по национална сигурност ще докаже, че представлява една абсолютно безполезна говорилня, за съжаление, която винаги излиза с кухи декларации, от които нищо не последва", каза лидерът на партията.

Костадинов поиска проверка на външния министър заради твърдения за връзки с MИ6:

"Ще изискаме също така да се направи разследване на дейността на външната министърка и дали е свързана с чужди служби, по-конкретно с английските служби МИ6."

По думите му подобни проверки са били извършвани и спрямо "Възраждане" преди партията да влезе в парламента.

Костадинов настоя за политическа отговорност и оставки:

"Максимално адекватните действия в такава ситуация са подаване на оставки. Най-малкото трябва да подаде оставката си неадекватната външна министърка."

Той отправи критики и към премиера Румен Радев:

"Самият Румен Радев, който дойде на власт с обещание как ще превърне България в субект на международното право, всъщност превърна България в една изтривалка на международното право."

Според него действията на българското правителство са причина за възникналото напрежение:

"Ако някой си мисли, че опасност за България няма, се лъже. Опасност има. Силно се надяваме тя да остане само хипотетична. Но тази опасност е заради действията на българското правителство."

Той допълни, че според него отношенията между България и Иран исторически не са били конфликтни.