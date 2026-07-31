Пълно разоръжаване: Съветът за мир постигна споразумение с ХАМАС

Съветът за мир постигна споразумение за пълно разоръжаване на ХАМАС и останалите въоръжени групировки в Ивицата Газа. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп.

Върховният представител за Газа Николай Младенов потвърди, че е постигнато споразумение. Във Фейсбук той написа: „Стигнахме дотук след месеци изключително трудни преговори“. Младенов признава, че е имало момент, в който не е вярвал в успеха.

"Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце. Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем дотук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и ОАЕ за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглеждаше далеч по-лесното решение", пише още Младенов.

Върховният представител благодари на Съвета за сигурност на ООН, че е останал съсредоточен върху работата и последователно е подчертавал значението на пълното изпълнение на Резолюция 2803.

"Пред нас е перспективата за възстановена Газа, управлявана от палестинци и живееща в мир с Израел, както и политически хоризонт за решаването на израелско-палестинския конфликт", пише още Николай Младенов.

Висши членове на групировката също потвърдиха сделката. Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда израелските сили да се изтеглят от Газа. Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция.

Тръмп заяви, че споразумението е ключова стъпка към това Газа да има ново палестинско управление. Все още обаче не е ясно на кого ХАМАС ще предаде оръжието, как ще се осъществява контролът и как ще протече изтеглянето на израелските части.

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