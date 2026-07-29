Тръмп се закани, че САЩ ще нанесат тежък удар върху Иран заради нападение срещу американски военни

Доналд Тръмп заяви тази вечер, че САЩ ще нанесат тежък удар върху Иран заради нападение срещу американски военни, базирани в Йордания.

"Наш ред е", отбеляза президентът пред репортери в Белия дом. Доналд Тръмп обяви, че е запознат с нападение с дронове срещу танкери край бреговете на Египет.

Саудитската Арабия се включи в американската операция в Близкия изток.