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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Тръмп се закани, че САЩ ще нанесат тежък удар върху Иран заради нападение срещу американски военни

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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тръмп закани сащ нанесат тежък удар иран заради нападение американски военни
Снимка: БТА
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Доналд Тръмп заяви тази вечер, че САЩ ще нанесат тежък удар върху Иран заради нападение срещу американски военни, базирани в Йордания.

"Наш ред е", отбеляза президентът пред репортери в Белия дом. Доналд Тръмп обяви, че е запознат с нападение с дронове срещу танкери край бреговете на Египет.

Саудитската Арабия се включи в американската операция в Близкия изток.

#САЩ - Иран #Доналд Тръмп

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