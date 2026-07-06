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Хамас разпусна правителството си, ще последва ли разоръжаване

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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хамас разпусна правителството последва разоръжаване
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Палестинската терористични групировка Хамас разпусна правителството, което управляваше близо 20 години Ивицата Газа. Така контролът върху ивицата поема Националният комитет за управление на Палестина, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Начело на Съвета за мир е българският дипломат Николай Младенов.

Разпускането на правителството на Хамас в Газа е повратна точка в историята на групировката, която дойде на власт през 2007 година след сблъсъци с "Фатах" - движението с лидер Махмуд Абас - президент. Начело на Газа ще бъде технократската администрация, начело с Али Шаат, която беше подбрана лично от Николай Младенов.

От миналата година в Газа е в сила примирие след кървавата терористична атака срещу Израел от 7-ми октомври 2023 г. Първата фаза от примирието приключи с освобождаването на всички израелски заложници. Управлението на Газа от палестинци беше ключово условие на Хамас, за да се премине към следващата фаза - разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата.

# разпусна правителството #Хамас #Ивицата Газа

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