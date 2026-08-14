Младенов и Къшнър ще посетят Израел следващата седмица

Зетят на американския президент Джаред Къшнър и върховният представител на Съвета за мир за Газа на Тръмп - Николай Младенов, ще посетят Израел следващата седмица. Визитата е опит да се изгладят разногласията за американския план за Газа, съобщи източник от Съвета за мир, цитиран от Франс прес.

Посещението идва след изявлението на израелския премиер Бенямин Нетаняху тази семдица, че отхвърля американския план от 15 точки, обявен от Младенов в края на юли, като изключителен пробив.

Планът предвижда разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили от територията на Газа. Палестинското движение прие плана. Но Нетаняху заяви, че израелската армия няма да започне изтегляне от Газа, докато не приключи пълното разоръжаване на Хамас.

Освен Израел, двамата ще посетят и Египет, който е ключов посредник за прекратяване на конфликта. Източник от Съвета за мир заяви, че Къшнър и Младенов се надяват на "конструктивни разговори" за целия план, чиято първа важна стъпка беше прекратяването на огъня, обявено през октомври 2025 г. Оттогава израелските удари са намалели, но не са спрели напълно.

"Съединените щати и Израел са съгласни относно желаното развитие в Газа, а именно Хамас "да бъде демилитаризиран," уточни източникът на агенцията, пожелал анонимност. "Ще изслушаме изразените опасения и ще обсъдим следващите стъпки", добави той, изразявайки надежда, че разговорите ще помогнат за "ускоряване на вече постигнатия напредък".

Първоначално планът за Газа предвиждаше поетапно изтегляне на израелските сили от голяма част от Ивицата. Но Младенов промени позицията си впоследствие и заяви, че Израел няма да бъде задължен да изтегли войските си, докато Хамас “не се разоръжи напълно", отбелязва Франс прес.