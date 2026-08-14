БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Недоволство от видеоклип с кючек пред паметника на...
Чете се за: 03:42 мин.
Огромен пожар в Хърватия - има загинал и десетки ранени
Чете се за: 03:32 мин.
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна...
Чете се за: 01:27 мин.
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Двама арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Младенов и Къшнър ще посетят Израел следващата седмица

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Запази
Младенов и Къшнър ще посетят Израел следващата седмица
Слушай новината

Зетят на американския президент Джаред Къшнър и върховният представител на Съвета за мир за Газа на Тръмп - Николай Младенов, ще посетят Израел следващата седмица. Визитата е опит да се изгладят разногласията за американския план за Газа, съобщи източник от Съвета за мир, цитиран от Франс прес.

Посещението идва след изявлението на израелския премиер Бенямин Нетаняху тази семдица, че отхвърля американския план от 15 точки, обявен от Младенов в края на юли, като изключителен пробив.

Планът предвижда разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили от територията на Газа. Палестинското движение прие плана. Но Нетаняху заяви, че израелската армия няма да започне изтегляне от Газа, докато не приключи пълното разоръжаване на Хамас.

Освен Израел, двамата ще посетят и Египет, който е ключов посредник за прекратяване на конфликта. Източник от Съвета за мир заяви, че Къшнър и Младенов се надяват на "конструктивни разговори" за целия план, чиято първа важна стъпка беше прекратяването на огъня, обявено през октомври 2025 г. Оттогава израелските удари са намалели, но не са спрели напълно.

"Съединените щати и Израел са съгласни относно желаното развитие в Газа, а именно Хамас "да бъде демилитаризиран," уточни източникът на агенцията, пожелал анонимност.

"Ще изслушаме изразените опасения и ще обсъдим следващите стъпки", добави той, изразявайки надежда, че разговорите ще помогнат за "ускоряване на вече постигнатия напредък".

Първоначално планът за Газа предвиждаше поетапно изтегляне на израелските сили от голяма част от Ивицата. Но Младенов промени позицията си впоследствие и заяви, че Израел няма да бъде задължен да изтегли войските си, докато Хамас “не се разоръжи напълно", отбелязва Франс прес.

#План за мир в Газа #САЩ #Газа #Джаред Къшнър #Николай Младенов #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на живо по БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
3
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика пряко по...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Двама арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в Ботевградско (СНИМКИ)
5
Двама арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
6
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...

Най-четени

На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
1
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на живо по БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
5
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Близък изток

Ормузкият проток остава блокиран
Ормузкият проток остава блокиран
Иран отхвърли твърдението, че САЩ упражняват „пълен контрол“ над Ормузкия проток Иран отхвърли твърдението, че САЩ упражняват „пълен контрол“ над Ормузкия проток
Чете се за: 00:50 мин.
САЩ контролират Ормузкия проток САЩ контролират Ормузкия проток
Чете се за: 00:45 мин.
Американски хеликоптер обстреля кораб, опитал да наруши блокадата на иранските пристанища Американски хеликоптер обстреля кораб, опитал да наруши блокадата на иранските пристанища
Чете се за: 00:52 мин.
ЮНЕСКО: За петилетка талибаните са лишили 2,4 млн. афганистански момичета от средно образование ЮНЕСКО: За петилетка талибаните са лишили 2,4 млн. афганистански момичета от средно образование
Чете се за: 01:27 мин.
ООН приветства премахването на смъртното наказание от Ливан ООН приветства премахването на смъртното наказание от Ливан
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има загинал
Катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има загинал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Недоволство от видеоклип с кючек пред паметника на Асеневци във Велико Търново, институциите се задействаха Недоволство от видеоклип с кючек пред паметника на Асеневци във Велико Търново, институциите се задействаха
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Огромен пожар в Хърватия - има загинал и десетки ранени Огромен пожар в Хърватия - има загинал и десетки ранени
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч и Севлиево Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч и Севлиево
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Летище Бургас се готви за „Евровизия 2027“: Капацитет...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Постоянен арест за бащата, пребил и бутнал от мост 5-годишния си син
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
52-годишен си уговори среща с 15-годишен, трима тийнейджъри го...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Пожарът в Халкидики: Евакуация на туристи и местни хора
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ