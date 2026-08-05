Израел отхвърли плана на Тръмп: Нетаняху иска „Хамас“ първо да се разоръжи

Израел отхвърли плана на Доналд Тръмп за Газа. Израелският премиер заяви,че армията няма да се оттегли от палестинската ивица, докато „Хамас“ не се разоръжи.
В момента израелските въоръжени сили контролират 60 процента от територията на Газа. Предложението на Белия дом предвиждаше „Хамас" да започне разоръжаване и едновременно с това Израел да спре ударите си и да започне изтегляне. Нетаняху обаче настоява радикалната групировка първо да сложи оръжие и така хвърли съмнение върху бъдещето на споразумението, което се смяташе за пробив. Премиерът на Израел ще се бори за преизбиране през октомври.
Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: „Няма да се оттеглим от сегашните си позиции, докато Хамас не бъде напълно разоръжен. Инструктирахме израелските войници да направят всичко необходимо, за да защитят нашата територия и нашите граждани. Президентът Тръмп и неговият екип смятат, че могат да накарат Хамас да се разоръжи и да демилитаризират Газа. Те ни изпратиха проект. Ние не се съгласихме с него. Изпратихме им нашите коментари. Това е нашата позиция.“