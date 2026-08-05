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Израел отхвърли плана на Тръмп: Нетаняху иска „Хамас“ първо да се разоръжи

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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израел отхвърли плана тръмп нетаняху иска bdquoхамасldquo първо разоръжи
Снимка: БТА
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Израел отхвърли плана на Доналд Тръмп за Газа. Израелският премиер заяви,че армията няма да се оттегли от палестинската ивица, докато „Хамас“ не се разоръжи.

В момента израелските въоръжени сили контролират 60 процента от територията на Газа. Предложението на Белия дом предвиждаше „Хамас" да започне разоръжаване и едновременно с това Израел да спре ударите си и да започне изтегляне. Нетаняху обаче настоява радикалната групировка първо да сложи оръжие и така хвърли съмнение върху бъдещето на споразумението, което се смяташе за пробив. Премиерът на Израел ще се бори за преизбиране през октомври.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: „Няма да се оттеглим от сегашните си позиции, докато Хамас не бъде напълно разоръжен. Инструктирахме израелските войници да направят всичко необходимо, за да защитят нашата територия и нашите граждани. Президентът Тръмп и неговият екип смятат, че могат да накарат Хамас да се разоръжи и да демилитаризират Газа. Те ни изпратиха проект. Ние не се съгласихме с него. Изпратихме им нашите коментари. Това е нашата позиция.“

#разоръжи #план на Тръмп # Бенямин Нетаняху #Хамас #Израел

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