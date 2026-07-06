Започна фестивалът Сан Фермин: Първото надбягване с бикове е утре сутрин

В Памплона започна един от най-известните фестивали - Сан Фермин.

Хиляди хора с традиционните за фестивала червени кърпи приветстваха изстрелването на сигналната ракета, която даде началото на празненствата. Най-известната част от тях - надбягването с бикове - ще започне утре. Всяка сутрин до 14 юли стотици авантюристи ще бягат пред няколко бика по тесните павирани улички на стария град.

Миналата година при надбягванията пострадаха 40 души. Всяка вечер посетителите ще могат да наблюдават бикоборства, както и международен конкурс за фойерверки през нощта.