Акцията на МВР и ДАНС в Пловдив: Групата се е събирала, за да споделя забранена идеология

18 задържани при акция на ДАНС и полицията срещу неонацистка група в Пловдив. Единият от арестуваните е 18-годишното момче, задържано преди пет дни за проявената агресия срещу непалски граждани в града. Тогава съдът го освободи срещу гаранция от 700 евро. Снощи момчето е арестувано заедно с баща си и брат си в частния клуб, в който органите на реда откриха неонацистки символи и знаци. Единствено екип на БНТ присъства на акцията и разполага с ексклузивни кадри.

Частният клуб, в който снощи бяха извършени арестите и където полицията откри неонацистски флагове и плакати, се намира в центъра на града и е в близост до Младежкия хълм. Според директора на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов клубът не е работил като заведение с открит достъп от години, но в края на 2023 г. отново е бил проверяван и отново тук са открити неонацистски символи. Тогава е имало задържани, но производството е било прекратено.

Снощи екипът на БНТ-Пловдив единствен присъства на акцията по задържането на 18 лица, сред които има и момиче на 17 години и половина. Общо три са момичетата в групата задържани. Действията на полицията продължиха до 2:00 часа през нощта. Арестуваните бяха отведени във Второ РУП, те сами се определят като националисти, но атрибутите, открити в помещението, ясно сочат към принадлежност с международна неонацистска мрежа, т. нар. "Кръв и чест", която проповядва превъзходство на бялата раса и е забранена в няколко европейски държави.

По отношение на тежкото убийство на Младежкия хълм, от полицията посочиха, че от обвинените две момчета за побоя върху двамата непалски граждани, е установено, че непълнолетният е присъствал на убийството на Георги Кузев, а вторият – на 18 години, беше сред задържаните в клуба снощи лица. На място дойде и неговият адвокат, който обаче се представи като представител единствено на наемателя на обекта и на още две от задържаните лица, сред които и непълнолетното момиче.

Според разследващите групата, която се е събирала, за да споделя забранена идеология.

ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР – Пловдив: "Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация "Кръв и чест."

Сред задържаните има баща с двама синове. Сред тях е и 18-годишният младеж, който преди дни беше арестуван за нападение над непалски граждани и след това освободен.

ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР – Пловдив: "Не е бащата ръководител. Ако изобщо можем да говорим за разпределение на някакви функции и роли, към момента това са неща, които се установяват с разследването."

Наемателят на помещението вече са бил обект на полицейска акция.

адвокат Стоян Мемцов: "Наемателят на помещението преди няколко години имаше подобна акция, при която отново бяха иззети подобни материали. Впоследствие лицето беше задържано. Впоследствие съдът отмени задържането като не законосъобразно."

Адвокатът отхвърля твърденията на полицията, че е възпрепятствал акцията:

"По най-мекия начин ще се изразя, че това са пълни глупости. Може да не цитирате или директно да го отпуснете това изказване. Никакви действия от моя страна не е имало, които да препятстват каквито и да било действия по разследването или там процесуално-следствени действия на органите. Единствено моите действия са били насочени към контрол от моя страна на законосъобразността на извършваните действия от страна на органите на МВР."

Според полицията младежите са се събирали в клуба периодично. Един от хората, които работят в заведение близост до мястото, също ги е виждал редовно.

Георги Чанев, продавач: "Ами често не мога да кажа. Примерно един път в седмицата, доколкото съм ги виждал. По принцип си минават, взимат си по нещо и си тръгват. Има и големи хора, възрастни, има и по-малки. По-малки между 18 и 19. Може и по-големи да са били, но с точност не мога да кажа."

При претърсването са иззети вещи и материали, които ще бъдат обект на разследването. Процесуални действия са извършени и на други места. Предстои прокуратурата да прецени дали и срещу кого ще бъдат повдигнати обвинения. Разследването продължава.

снимки: БНТ, БТА