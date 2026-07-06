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Слънчево време, на места със следобедни валежи

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В следобедните часове на места в източните и планинските райони ще има валежи от дъжд, но в останалата част от страната ще остане слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°, в София – около 26°, по Черноморието – между 27 и 29°. Ще духа умерен северозападен, а на морския бряг – югоизточен вятър.

Слънчево ще бъде и утре, със следобедни валежи отново главно в източните и планинските райони. Максималните температури ще се повишат с около градус и в по-голямата част от страната ще бъдат между 27 и 32°, в София – около 27°. Вятърът ще бъде умерен, с посока от запад, в Източна България – от юг, а на морския бряг – от изток-югоизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево, но по-късно през деня на места по северното крайбрежие ще превали слабо. Максималните температури ще останат без промяна – от 27 до 29°. Температурата на морската вода е от 24 до 26°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

По-добри условия за туризъм в планините ще има в часовете преди обяд, когато ще бъде слънчево. След обяд и там ще има райони с валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от северозапад, а максималните температури в планинските ни курорти – от 15° на Алеко до 19° на Боровец.

В сряда температурите ще се повишат с още градус-два. След слънчевото начало през втората половина на деня на много места ще има проливни валежи, придружени от временно усилване на вятъра и гръмотевична дейност. Очакват се и градушки.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, със следобедни превалявания и гръмотевици, главно в планинските и източните райони. Ще бъде ветровито, а максималните температури слабо ще се понижат.

В петък и събота ще бъде предимно слънчево, с малка вероятност за валежи. Минималните температури ще се понижат, но максималните ще тръгнат нагоре.

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