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Парламентът ще определи правилата за избор във ВСС

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Последен работен ден за депутатите преди ваканцията

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В последния работен ден преди лятната си ваканция депутатите ще гласуват правилата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Приложена е и хронограма със срокове. Народните представители ще гласуват и датата за президентските избори. Предложението е вотът да бъде на 25 октомври, неделя.

В редовния парламентарен контрол седем министри ще отговарят на въпроси на народните представители. Към военния министър Димитър Стоянов има запитване за полските самолети МиГ, към вътрешния министър Иван Демерджиев – за претоварването на тежкотоварните камиони, а към външния министър Велислава Петрова – за изваждане на лица от 21-вия пакет санкции срещу Русия.

Освен тях на въпроси на депутатите ще отговарят и министърът на спорта, министърът на културата, министърът на образованието и регионалният министър.

От 5 до 23 август депутатите излизат във ваканция.

#Иван Демержиев #външен министър Велислава Петрова #52-ро Народно събрание #Димитър Стоянов #ВСС #депутати

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