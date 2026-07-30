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До края на годината готова съвместна лаборатория на „Ел Би Булгарикум“ и японската „Мейджи“

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Корпорацията „Мейджи“ е посланик на България в Япония, защото чрез нея името на страната ни влиза във всеки японски дом, отбеляза премиерът Румен Радев

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До края на годината ще бъде готова съвместната научноизследователска и развойна лаборатория на държавното дружество „Ел Би Булгарикум“ и японската корпорация „Мейджи“. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на японската компания.

По думите му проектът ще допринесе за развитието на научните изследвания и технологичното сътрудничество между двете компании и ще укрепи двустранното икономическо партньорство.

„Мейджи не е само стратегически партньор. Компанията е посланик на България в Япония, защото чрез вас името на страната ни влиза във всеки японски дом“, посочи Румен Радев.

Министър-председателят изрази увереност, че съвсем скоро ще се видят резултатите от съвместната работа на „Мейджи“ и „Ел Би Булгарикум, а именно – нови научни открития и разработване на иновативни функционални храни и пробиотици. Премиерът допълни, че новият съвместен изследователски център ще допринесе още повече за изграждането на добрия имидж на страната ни в азиатската страна.

От своя страна Бунджиро Яо, президент и представляващ директор на японската компания, заяви, че това сътрудничество ще надгради съществуващото партньорство и ще създаде нови възможности от взаимна полза за двете държави. Той допълни, че корпорацията има намерение да разпространява българското кисело мляко не само в Япония, но и в други азиатски страни.

Румен Радев подчерта и потенциала за разширяване на партньорството с Япония в областите на енергетиката, електрониката и изкуствения интелект.

#японска компания # „Ел Би Булгарикум“ #Румен Радев

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