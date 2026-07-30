Промените в Изборния кодекс: Депутатите гласуват окончателно правилата за вота

Депутатите гласуват окончателно промените в Изборния кодекс. Как и колко ще бъдат променени правилата за гласуване преди президентските избори през есента?

Дебатите по промените в Изборния кодекс в пленарната зала все още не са започнали по същество.

Част от предложените изменения предвиждат гласуването с машина да бъде задължително във всички секции с над 300 избиратели. В останалите секции, които се намират в по-малки населени места, ще има възможност за избор между машинно гласуване и хартиена бюлетина. И още - отпада избирателният район „Чужбина“, както и ограничението за броя на секциите в държави извън Европейския съюз.

Предвиждат се и по-строги правила за социалните мрежи. Забранява се предизборната агитация и публикуването на социологически данни в официалните профили на медиите в различните онлайн платформи.

МВР няма да участва в сертифицирането на софтуера на машините, каквото беше първоначалното предложение на управляващите.

Новите правила се очаква да влязат в сила още тази есен за президентските избори на 25 октомври. За местните избори през 2027 г. се предвижда машините да бъдат с допълнителни функции – с възможност за гласово подпомагане, специална клавиатура и различен размер на шрифта за хора със зрителни затруднения.

Междувременно депутатите удължаха работното си време до изчерпване на всички точки от дневния ред.

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