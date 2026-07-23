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Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"

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В сигналите се посочва, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и следват допълнителни санкции

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Множество сигнали за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция", са постъпили през последните дни в Областната дирекция на МВР в Силистра, съобщиха от полицията. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS, най-често от чуждестранни номера с кодове +63 и +44. В тях се твърди, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и се предупреждава, че при неплащане ще последват допълнителни санкции.

Съобщенията съдържат линк към фалшив интернет сайт, който визуално наподобява Портала за електронни административни услуги на МВР или платформа за плащане. Чрез него измамниците се опитват да получат лични и банкови данни, да източат банкови сметки или да инсталират злонамерен софтуер на устройствата на потребителите.

От полицията напомнят, че МВР не изпраща подобни съобщения от мобилни номера в чужбина. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS-и и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни, без да са сигурни в източника.

Проверка за наложени електронни фишове и задължения може да бъде направена единствено чрез официалния Портал за електронни административни услуги на МВР.

От Областната дирекция на МВР – Силистра съветват гражданите, които вече са отворили подобен линк или са въвели лични данни, незабавно да сменят паролите си, да проверят банковите си сметки, да уведомят обслужващата ги банка и да проверят устройствата си за наличие на злонамерен софтуер.

#измамни съобщения #фалшиви съобщения #"Пътна полиция" #измама

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