Силен вятър преобърна тир на Подбалканския път (СНИМКИ)

Тежкотоварен камион се преобърна днес следобед на Подбалканския път, в участъка между Мъглиж и село Дъбово. За щастие при инцидента няма загинали или ранени.

Сигналът за произшествието е подаден малко след 15:30 часа. Като основна причина за инцидента се сочат внезапните и изключително силни пориви на вятъра в района.

Пред пристигналите полицаи шофьорът разказал, че при поредния силен порив, ремаркето рязко се заклатило, след което камионът загубил стабилност и се изпречил на платното.

На място продължава работата по изтеглянето на тежкотоварния автомобил.

снимки: Иван Янев