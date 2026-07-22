Обраната галерия "Аполон" в Лувъра вече ще има само преставителна функция

Девет месеца след дръзкия обир посред бял ден галерия „Аполон“ в Лувъра в Париж отваря врати.

През октомври, облечени като строителни работници, крадци откраднаха бижута от кралската колекция на стойност 88 млн. евро.

До момента е открита единствено короната на императрица Южени – съпругата на Наполеон. Короната е повредена при кражбата и в момента се реставрира.

Макар отново да посреща посетители, галерия „Аполон“ вече ще има само представителна функция и в нея няма да бъдат изложени ценни предмети.

От Лувъра започнаха 10-годишен план за затягане на мерките за сигурност.