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Слънце на запад, с проливни валежи на изток в следобедните часове

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По-интензивни валежи, придружени от гръмотевици и локални градушки се очакват в следобедните часове в източната половина от страната, включително и по Черноморието. От запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина - умерен и временно силен северозападен вятър. С него ще нахлува по-хладен въздух и максималните температури днес ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 24°, само в крайните югозападни райони – до 33°, на морския бряг – между 25° и 28°.

През нощта в източните райони все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява. В сутрешните часове, главно над Централна Северна и Източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост.

Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 25° и 30°, в София – около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд на отделни места ще превали. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд по Южното Черноморие – от североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

И в планините ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд валежи, в отделни райони придружени от гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

В петък слънчеви часове ще има преди обяд, но след обяд и до полунощ отново на много места в цялата страна ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има повишена вероятност на места временно да са интензивни. С умерен северозападен, в източната половина от страната - север-североизточен вятър, ще нахлува по-хладен въздух, температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18°-20° в западните райони до 28°-29° в югоизточните.

В събота ще преобладава слънчево време. След обяд само на места в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Ще остане ветровито, а температурите слабо ще се повишат.

В неделя ще е предимно слънчево.Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.

В понеделник в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над Западна България, където на места ще превали и прегърми. Отново ще бъде горещо с максимални температури между 31° и 36°.

#Прогноза за времето, #жълт и оранжев код #температури #валежи #новини в Метрото

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