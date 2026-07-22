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Михайло Драпати е новият украински главнокомандващ

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Зеленски острани Олександър Сирски след 6 дни протести заради уволнението на Михайло Федоров

михайло драпати новият украински главнокомандващ
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Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия на въоръжените сили на страната генерал Олександър Сирски. Решението идва след 6 дни протести срещу Сирски заради уволнението на популярния министър на отбраната. 35-годишният Михайло Федоров беше освободен като част от рокадите в правителството, при които беше признато, че има и конфликт със Сирски. На фона на промените в командването на армията, Украйна отново удари с дронове складове на най-големия руския онлайн търговец и руски танкери в Черно и Азовско море.

След почти седмица на протести и скандирания срещу Олександър Сирски, генералът от старата съветска школа напуска поста главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна. На негово място застава Михайло Драпати, 43-годишен популярен генерал-майор с боен опит на фронта, описван като военен от ново поколение. Президентът се надява, че смяната ще потуши напрежението.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Всички военни отговорности трябва да бъдат прехвърлени по възможно най-координиран начин, като в същото време продължат планираните етапи от бойните операции."

В коментар във Фeйсбук, Драпати написа:

Михайло Драпати, главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна: "Ще работя отговорно, съсредоточено и с уважение към хората, които днес защитават нашата държава. Слава на нацията. Смърт на враговете."

Зеленски се е срещнал вчера и с освободения министър на отбраната Михайло Федоров и му е предложил нов пост, без да се уточнява какъв. Федоров по-рано коментира, че би се върнал само като министър. Но Зеленски даде да се разбере, че новият министър Евгений Хмара остава.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:"Опитът на Евгений Хмара в областта на сигурността, бойните му постижения, технологичните резултати, както и операциите на подразделение "Алфа" за нанасяне на удари в дълбочина говорят сами за себе си и тези способности са необходими в рамките на системата на държавните институции."

На фронта - украинските военновъздушни сили отново удариха складове на най-големия руския онлайн търговец. Този път в Краснодар и Невиномиск, в югозападната част на страната.

Миналата седмица, след удари по същия търговец, Зеленски обяви, че складовете са били използвани за „доставка на санкционирани компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване“.

През последните 48 часа, украински дронове са ударили и 18 руски плавателни съда в Черно и Азовско море. Шест украински компании получиха разрешение да изнасят дронове за Съединените щати.

#Михайло Драпати #нов главнокомандващ #Олександър Сирски #отстраняване #Украйна

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