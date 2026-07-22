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Среща за 21-вия пакет санкции срещу Русия: ЕС се опитва да преодолее съпротивата на Гърция

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Посланиците на страните от Европейския съюз се срещат в Брюксел в опит да постигнат компромис с Гърция за одобряването на 21-вия пакет санкции срещу Русия.

Атина се противопоставя на предвидената в пакета забрана за превоз на руски втечнен газ до трети страни, за да защити бизнеса с превоз на LNG на гръцки корабен магнат.

България също се противопоставяше на пакета, преди от списъка със санкционирани лица да бъдат премахнати руският патриарх Кирил и основателят на „Лукойл“ Вагит Алекперов.

Пакетът включва санкции срещу над 200 физически и юридически лица, сред които около 90 банки.

#21-ви пакет санкции срещу Русия #Гърция #ЕС

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