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Румен Радев: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток

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Ние държим на нашите добри отношения с Иран, каза още премиерът

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

Румен Радев, премиер: "Важно е да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство.

И САЩ, и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжието. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес."

Радев отново повтори, че правителство е информирало обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети-цистерни на летище "Безмер", а решението е в ръцете на депутатите:

Румен Радев, премиер: "Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад кулисите. Затова днес внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат. Преди два месеца с решение на Министерски съвет ние поправихме едно неадекватно решение. Тези същите самолети-цистерни, дори два пъти повече, да стоят на гражданското летище София, между цивилни пътнически самолети, в непосредствена близост до оживени терминали, в непосредствена близост до столицата и които прелитаха над центъра на столицата."

По думите на Радев, България изпълнява своя ангажимент, съгласно споразумението от 2006 г. между София и Вашингтон в сферата на сигурността, което обхваща и летище Безмер.

"И въпреки полаганията на политици, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност. И аз съм уверен, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои над демагогията", допълни премиерът.

#Министерския съвет #отношения #американски самолети #Иран #заседание #Румен Радев

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