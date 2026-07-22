Румен Радев: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток

Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

Румен Радев, премиер: "Важно е да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство. И САЩ, и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжието. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес."

Радев отново повтори, че правителство е информирало обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети-цистерни на летище "Безмер", а решението е в ръцете на депутатите:

Румен Радев, премиер: "Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад кулисите. Затова днес внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат. Преди два месеца с решение на Министерски съвет ние поправихме едно неадекватно решение. Тези същите самолети-цистерни, дори два пъти повече, да стоят на гражданското летище София, между цивилни пътнически самолети, в непосредствена близост до оживени терминали, в непосредствена близост до столицата и които прелитаха над центъра на столицата."

По думите на Радев, България изпълнява своя ангажимент, съгласно споразумението от 2006 г. между София и Вашингтон в сферата на сигурността, което обхваща и летище Безмер.