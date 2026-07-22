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Авторът на клипа с младежи с райски газ в автомобил получил заплахи след видеото

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Таня Матева
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Чете се за: 03:57 мин.
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Авторът на клипа, на който се виждат двама младежи с флакон райски газ в автомобил в Пловдив, Валентин Петров, е получил заплахи след публикуването на видеото. За това разказа самият той в "Денят започва".

По думите му всичко започнало, когато той и неговата приятелка забелязали двама младежи да употребяват райски газ в автомобил. Подали сигнал на телефон 112. Няколко часа по-късно Петров отново забелязал същия автомобил. Според него колата се движела с превишена скорост, а шофьорът извършвал опасни маневри.

"Два часа по-късно, като излязохме отново, за да си напазаруваме, срещнахме същата кола. Движеше се по-скоро с превишение над ограничението в градско, което беше около 80 - 100, бих казал. Движеше се на аварийни, пробиваше си трета лента по булевард, който е с две ленти. Видяхме, че е същата кола, обърнахме и просто проследихме колата. И спряхме на тази улица (бел.ред. улица "Вечерница") и вече тук става видеото", разказа спортистът.

След публикуването на клипа полицията е започнала проверка, а ден по-късно Петров е дал показания. Междувременно двамата младежи са били задържани.

След публикуването на видеото, по думите му, много хора са се свързали с него и са му изпратили информация за заснетите младежи.

Самите те не са се свързали с него, но единият оставил обиден коментар, разказа още спортистът и призна, че е получил и закани за физическа саморазправа.

"Единият от тях остави коментар под клипа, доста обиден коментар за мен, за приятелката ми, пък на живо видяхме, че се молиха. Но някакви други коментари от тях лично нямаше. Имаше коментари от други хора, някакви хора, които подкрепят едва ли не ситуацията. Имаше заплашителни коментари. 90% от коментарите, който хората са написали, са подкрепящи, са с мен. Но има и 10%, които отправят заплахи и са от другата страна на монетата. Дори за убийство."

Според законодателството в България употребата на райския газ не е криминално деяние. Според Петров в този смисъл съществува пропуск.

"Няма как нещо, което е психотропно и влияе на мозъка по подобен начин, като тежките наркотици, да няма закон за него, да се забранява, да се приема по този начин, който се приемат балоните. В случая, то те карат да си неадекватен, карат те да не знаеш къде се намираш. Замаян си, също бил съм и аз на 16 - 17 по дискотеки, пробвал съм балони, знам какво е. Не е нещо, което че е хубаво, второ, че трябва да го употребяваш, докато караш кола, защото забавя действията ти, не знаеш къде се намираш. И мисля, че имаме парче от пъзела, което липсва в българския закон относно тези неща", коментира авторът на клипа.

Валентин Петров призова младите хора да се насочат към спорта, който по думите му изгражда дисциплина и ги държи далеч от вредните зависимости.

#употреба на райски газ

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