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Развлечението като заплаха: Защо е опасна употребата на райски газ?

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Общество
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опасна прекомерната нецелесъобразна употреба райски газ
Снимка: Снимката е създадена с изкуствен интелект.
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Мъж разпространи в социалните мрежи видео на двама младежи в автомобил с флакон райски газ. Според автора на видеото младежите дишали балони, докато се движели на пътя.

Диазотният оксид, известен като райски газ, е вещество, което има краткодействаща успокоителна цел. Той е безцветен, леко сладникав газ, който принципно се вдишва през маска или накрайник за носа.

Веществото се е използвало още от началото на 19. век в медицината, в комбинация с кислород, в хранителната промишленост като пропелент във флакони за разбита сметана, в автомобилната индустрия и други сфери. Въпреки широкото му приложение в индустрията, употребата на райски газ за развлечение крие сериозни рискове за здравето.

> Какви са рисковете от нецелесъобразната употреба?

Честото излагане на диазотен оксид може да доведе до дефицит на витамин B12, който е от голямо значение за поддържането на функцията на мозъка и централната нервна система. При някои хора може да се появяват временни странични ефекти като главоболие, гадене и повръщане. Те изчезват, след като райският газ напусне организма.

Употребата за развлечение цели постигане на "моментна еуфория". Прекомерното вдишване на райски газ може да причини сериозни и потенциално животозастрашаващи здравословни усложнения, като ниско кръвно налягане, ниско съдържание на кислород, припадъци, сърдечен удар и увреждане на нервите.

Хората, които използват райски газ за развлечение, имат повишен риск от депресия, психоза, мускулни спазми, отслабена имунна система и вродени дефекти (ако се използва по време на бременност).

През последните години в България са регистрирани случаи на млади хора, изпаднали в безсъзнание и хоспитализирани след употреба на райски газ, както и пациенти с тежки неврологични увреждания вследствие на продължителна употреба.

Подобни случаи показват, че райският газ не е просто средство за краткотрайна еуфория, а и при употреба в неподходящи ситуации, като управление на превозно средство може да се превърне в риск за човешкия живот и обществената безопасност.

Автор: Радослав Велинов, стажант-редактор

#Шофьор употребява райски газ #Последици от райски газ #райски газ

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