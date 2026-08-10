България спечели второ отличие от лятната програма Space Camp

България спечели второ отличие Outstanding Camper от лятната програма Space Camp, провеждана по модел на американската космическа агенция НАСА в Измир, Турция, след като 14-годишната Мартина Дуйкова, ученичка в 22-ро СЕУ „Георги С. Раковски" в София, бе отличена с най-високото индивидуално признание в програмата, съобщиха от Центъра за творческо обучение.

Дуйкова получи признанието за научните си познания, лидерските си умения и работата в екип по време на тренировките на симулаторите, конструирането на ракети и симулираните космически мисии.

„Цялото преживяване в Space Camp е наистина уникално - да бъдеш на такова място и да се запознаеш с толкова различни хора от цял свят. За мен е изключителна чест, че спечелих именно медала Outstanding Camper. Той се връчва за лидерство и умения за комуникация с останалите. Беше страхотно и ако можех, бих повторила с удоволствие“, споделя Дуйкова.

Тя е стипендиант на Центъра за творческо обучение, а участието ѝ в програмата е реализирано с подкрепата на фонд „Фантастико до теб".

„Мартина е изключително умно и вдъхновяващо момиче. Мечтата ѝ е да стане пилот и притежава изключително бърз ум за физика, математика и компютри. Още в конкурсното си есе тя ни впечатли с идеята за български AI кораб, който да лети до екзопланетата Проксима Кентавър b и да носи български песни, народни инструменти и култура сред звездите“, каза Благой Цицелков, програмен мениджър на Space Camp за България.

Това е второ такова отличие за България през сезона. По-рано през лятото същият медал бе завоюван от 14-годишния Калоян Стефанов, ученик в 9-и клас на Първа частна математическа гимназия (ПЧМГ) в София.

През тази година общо 150 български ученици на възраст между 11 и 15 години са част от програмата Space Camp. Днес в България се завърна трета група участници, а четвъртата делегация заминава в края на август, когато учениците ще имат възможност да се срещнат с американския астронавт Крис Семброски. Той е авиационен инженер, ветеран от Военновъздушните сили на САЩ и участник в мисията Inspiration4 на „Спейс Екс“ - първият изцяло цивилен полет в околоземна орбита, добавиха от центъра.