БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България спечели второ отличие от лятната програма Space Camp

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Още
Запази
българия спечели второ отличие лятната програма space camp
Слушай новината

България спечели второ отличие Outstanding Camper от лятната програма Space Camp, провеждана по модел на американската космическа агенция НАСА в Измир, Турция, след като 14-годишната Мартина Дуйкова, ученичка в 22-ро СЕУ „Георги С. Раковски" в София, бе отличена с най-високото индивидуално признание в програмата, съобщиха от Центъра за творческо обучение.

Дуйкова получи признанието за научните си познания, лидерските си умения и работата в екип по време на тренировките на симулаторите, конструирането на ракети и симулираните космически мисии.

„Цялото преживяване в Space Camp е наистина уникално - да бъдеш на такова място и да се запознаеш с толкова различни хора от цял свят. За мен е изключителна чест, че спечелих именно медала Outstanding Camper. Той се връчва за лидерство и умения за комуникация с останалите. Беше страхотно и ако можех, бих повторила с удоволствие“, споделя Дуйкова.

Тя е стипендиант на Центъра за творческо обучение, а участието ѝ в програмата е реализирано с подкрепата на фонд „Фантастико до теб".

„Мартина е изключително умно и вдъхновяващо момиче. Мечтата ѝ е да стане пилот и притежава изключително бърз ум за физика, математика и компютри. Още в конкурсното си есе тя ни впечатли с идеята за български AI кораб, който да лети до екзопланетата Проксима Кентавър b и да носи български песни, народни инструменти и култура сред звездите“, каза Благой Цицелков, програмен мениджър на Space Camp за България.

Това е второ такова отличие за България през сезона. По-рано през лятото същият медал бе завоюван от 14-годишния Калоян Стефанов, ученик в 9-и клас на Първа частна математическа гимназия (ПЧМГ) в София.

През тази година общо 150 български ученици на възраст между 11 и 15 години са част от програмата Space Camp. Днес в България се завърна трета група участници, а четвъртата делегация заминава в края на август, когато учениците ще имат възможност да се срещнат с американския астронавт Крис Семброски. Той е авиационен инженер, ветеран от Военновъздушните сили на САЩ и участник в мисията Inspiration4 на „Спейс Екс“ - първият изцяло цивилен полет в околоземна орбита, добавиха от центъра.

#космически лагер #медал

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
2
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна: Евакуираме близките населени места
4
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна:...
Кметът на Трявна: Ще задействаме BG-ALERT, хората да не излизат на открито
5
Кметът на Трявна: Ще задействаме BG-ALERT, хората да не излизат на...
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния завод край Трявна
6
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния завод край...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
4
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
6
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици

Още от: Образование

Учени разгадаха защо авокадото сменя пола си всеки ден
Учени разгадаха защо авокадото сменя пола си всеки ден
Важно напомняне: Зрелостниците трябва сами да внесат здравните си осигуровки Важно напомняне: Зрелостниците трябва сами да внесат здравните си осигуровки
Чете се за: 03:12 мин.
Останките на Константиновия мост изплуваха край село Гиген Останките на Константиновия мост изплуваха край село Гиген
5754
Чете се за: 02:52 мин.
Откриха изложба по повод 150 години от Априлското въстание в Обсерваторията в Рожен Откриха изложба по повод 150 години от Априлското въстание в Обсерваторията в Рожен
Чете се за: 01:07 мин.
Илияна Йотова: Страна ни има потенциал в сферата на изкуствения интелект и бизнесът забелязва тези перспективи Илияна Йотова: Страна ни има потенциал в сферата на изкуствения интелект и бизнесът забелязва тези перспективи
Чете се за: 01:25 мин.
Нов институт ще изследва средновековното културно наследство на Балканите Нов институт ще изследва средновековното културно наследство на Балканите
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Взрив и пожар във военен завод край Трявна: "Запалването е тръгнало отвътре навън" (ОБЗОР)
Взрив и пожар във военен завод край Трявна: "Запалването е...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна "ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Какво установиха властите за падналия край Кардам дрон Какво установиха властите за падналия край Кардам дрон
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Десетки загинали и паднали сгради при силно земетресение в Колумбия Десетки загинали и паднали сгради при силно земетресение в Колумбия
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Пред БНТ съдията след жестокото убийство в Пловдив: Виждал съм...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Бургас и Пловдив вече няма да изпращат кръвни проби за алкохол и...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Как да се справим с „тропическите нощи“ в горещото време?
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Остров Итака в очакване на гости - ще съживи ли "Одисея"...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ