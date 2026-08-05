Нов институт ще изследва средновековното културно наследство на Балканите

Министерският съвет одобри откриването на Институт „Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ като звено в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В него ще се извършват научни изследвания на средновековното културно наследство на Балканите - история, археология, литература, изкуство, славяно-византийски културни традиции и историческата памет на балканските общности. Новото звено ще подпомогне проучванията в повече области на медиевистиката и хуманитаристиката, като се разширят дейностите по реставрация и консервация и се модернизира работата на учените. Структурата ще подобри и качеството на обучението на докторантите и на младите специалисти в областта.

Очаква се новият институт да се утвърди като водещ научноизследователски център за изучаването на Средновековието - неговото книжовно наследство, политическа и културна история на Балканите, както и на различните проявления на средновековната култура - манастирски центрове, храмове, книжовни практики и др.

Създаването на структурата е необходима стъпка към модернизиране на научната инфраструктура и разширяване на международната конкурентоспособност в областта на хуманитаристиката. Институтът ще извършва не само научни изследвания, но и експертна дейност по идентифициране, опазване и популяризиране на културното наследство на България. В работата си ще използва съвременни дигитални технологии за изследване на славяно-византийското културно наследство.