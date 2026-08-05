БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Чете се за: 01:00 мин.
Публикуваха четвъртото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Студенти в направление „Горско стопанство“ ще могат да се обучават в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази

Лесотехническият университет в София открива нов филиал в морския град

студенти направление bdquoгорско стопанствоldquo обучават бургас
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Лесотехническият университет в София открива нов филиал в Бургас за обучение на студенти в професионално направление „Горско стопанство“. Приемът ще бъде в три специалности - „Ландшафтна архитектура“, „Технология на дървесината и мебелите“ и „Горско стопанство“.

Министерският съвет одобри предложението след решение на Академичния съвет на висшето училище и положителна оценка на проекта от Националната агенция за оценяване и акредитация. Предвиденият капацитет на филиала е до 280 студенти.

Лесотехническият университет е единственото виеше училище в България, което обучава специалисти в областта на горското стопанство, технологията на дървесината и производството на мебели. Разкриването на филиала ще подпомогне образователното развитие на младите хора, професионалната и академичната им реализация, както и задържането им в района. Там се наблюдава ускоряване на процесите по механизация, автоматизация и роботизация в горското стопанство, дървообработването и мебелната индустрия, което води и до повишено търсене на инженерни кадри.

Очаква се новото звено да се отрази положително и върху развитието на местната икономика. На територията на региона се намира и един от най-големите биосферни резервати - „Странджа“, богат на природни и културно-исторически забележителности и е подходящ за развитие на алтернативен туризъм. Общо 40% от територията на община Бургас са защитени зони, като районът се нуждае от специалисти в производство на мебели, озеленяване и поддържане на зелени площи около хотели и други сгради.

Община Бургас предвижда да осигури голяма университетска сграда, в която да се помещават филиалите на всички университети, общежития за студентите и жилищна сграда за преподавателите.

#Лесотехнически университет #филиал Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака своя момент и пребори Кайрат преди реванша
3
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака...
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
4
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските изкупни цени
5
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските...
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от „Граф Игнатиево“
6
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
4
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
5
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Образование

Публикуваха четвъртото класиране за прием в 8-и клас
Публикуваха четвъртото класиране за прием в 8-и клас
15-годишен ученик с успех за България: Как Калоян триумфира на космически лагер? 15-годишен ученик с успех за България: Как Калоян триумфира на космически лагер?
Чете се за: 02:57 мин.
Близо 200 училища ще използват нова система за анализ на данни, заявиха от МОН Близо 200 училища ще използват нова система за анализ на данни, заявиха от МОН
Чете се за: 02:32 мин.
Проучване в Италия показва, че ранният достъп до социалните мрежи се свързва с по-слаби резултати в училище Проучване в Италия показва, че ранният достъп до социалните мрежи се свързва с по-слаби резултати в училище
Чете се за: 02:35 мин.
Стъпили сме на свещена земя, която има нужда някой да разказва повече за нея, каза президентът Илияна Йотова на Перперикон Стъпили сме на свещена земя, която има нужда някой да разказва повече за нея, каза президентът Илияна Йотова на Перперикон
Чете се за: 01:35 мин.
Предлагат подготвителен клас преди първи клас за деца, които не владеят добре български език Предлагат подготвителен клас преди първи клас за деца, които не владеят добре български език
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от Министерството на иновациите
Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Катя Ивкова: Няма да допусна ново забавяне на договора за...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Румен Радев: Убеден съм, че ще получим и голяма част от следващото...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
От Столичната община отричат имотът, в който е разкрита лаборатория...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ