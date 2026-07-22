Парламентът взима решение за разполагане на чужди войски при политико-военен характер на операцията, каза председателят на комисията по отбрана

Има три варианта за взимане на решение за пребиваване на чужди войски на наша територия, но когато става дума за политико-военен характер, като операцията в Близкия изток, думата има Народното събрание, каза в "Денят започва" председателят на парламентарната военна комисия Иван Лалов.

Иван Лалов, председател на Комисията по отбрана: "По принцип, съгласно с поразумението и съгласно закона за пребиваване и преминаване на чуждестранни войски на територията на Република България, има три варианта, в които се взема решение. Едини от вариантите е Народното събрание, другият е Министерски съвет и Министерство на отбраната. Когато се касае за съвместно учение с нашата страна или с и други отчастващи страни, това е в правомощията на Министерство на отбраната. Но тъй като в случая, изрично в нотата е подчертано, че е свързано с операцията в Близкия изток, т.е. това вече има политико-военен характер. В този случай решението се взема от Народното събрание. Не е задължително да бъде прието, но съгласно с поразумението ние имаме ангажименти и към американската страна."

Лалов отново подчерта, че само преди месец и малко повече, 15 самолета са били разположени на летище София "Васил Левски", а сега те ще са на военно летище, което е много по-безопасно. А и съгласно подписаното между САЩ и България споразумение, ние сме длъжни да предоставяме на американската страна възможност те да използват тези съвместни съоръжения:

"То е разписано така, че по заявка от САЩ, ние сме длъжни да предоставим при определени условия, които се договарят за съответния случай на тези съвместни съоръжения. - Какви условия предоговаряме сега? Договарят се къде ще бъдат разположени в конкретния район на тези поделения. Договаря се логистичната ни поддръжка. Дали ние имаме отговорност за нея или те си осигуряват сами. В повечето случаи, в които аз съм участвал в такива учения като командир на авиобаза "Граф Игнатиево", цялата логистика си осигуряват и финансово, и технически САЩ. - И сега ще бъде така? И сега ще бъде така."

Ангажиментът по доставката на гориво е на американската страна, допълни Лалов

"Излитането, кацането, зареждането, наземното обслужване, всичко трябва да се извършва на летище "Безмер". И по някакъв начин транспортът ще бъде осигурен от американската страна на това гориво, превозване на това гориво, от което те имат нужда. Най-просто казано, транспортът ще бъде осигурен за сметка на американската страна. От кого ще бъде осигурен, не мога в момента да кажа. Те се изключват договори със съответните превозвачи."

Лалов отново обясни, че самолетите, базирани на летище София, не са участвали в учения:

" - Какви учения бяха проведени при предишните самолети? Никакви. Аз не съм виждал тази нота, но самолетите изпълняваха същите задачи, които ще изпълняват и сега. Това, че се говореше за учение, позволи на предишното правителство това решение да не минава през Народното събрание, да бъде взето от тогавашния министър на обраната. Няма учения, които са се провеждали и в които да участват тези самолети. Аз съм участвал в много учения. Едно учение се планира цяла година. Бил съм и директор на учение. Той има ръководство и то се обявява в този годишен график, когато се провежда учение. Така, че там учение нямаше. Просто няма как да не можете да намерите всяко учение, което се планира и е обявено. То има наименование, има ръководство на учението, има план на учението. Всичко това са достъпни неща. Нямаше такова учение в района на Средиземно море."

Според председателя на комисията по отбрана, в бюджет 2026 г. акцент е продължаване на модернизацията на армията, като ще бъдат назначени наполовина по-малко военнослужещи, отколкото е било заложено от министерството:

"Състоянието, в което бяха оставени финансовите средства на държавата, не позволява друг бюджет. Министерството на отбраната, аз не знам дали има министерство, което ще каже, че бюджетът му е достатъчен. Мисля, че Министерството на отбраната получава един в обстановката, в която се намираме, един добър бюджет, който ще позволи за съжаление по-малко неща от това, което искат те да изпълнят. И веднага се връщам на некомплекта. Бюджетът не позволява да назначим, сега няма да работя с много точни цифри, но вместо да назначим хиляда военнослужащи, ще назначим наполовина. Тъй като бюджетът не го позволява. Той е разпределен така, че да може да се продължи модернизацията на въоръжените сили и превъоръжаването, като почти нямам точни цифри в момента, но повече от около две трети или малко по-малко са за персонал, за изплащането, останалите са за издържка и капиталови разходи. И те са разпределени така, че да не се загубят способности във въоръжените сили. Автоматизмите към момента за платите на военнослужащите с този бюджет, който имаме, са замразени. За колко време са замразени в момента не мога да кажа, но те не следва да останат така. Това зависи от бъдещето икономическо развитие на страната, от следващите бюджети, които ще се реализират в последствие и в момента, в който комплекта на армията е по-добър и икономическото ни състояние е по-добро, това индексиране ежегодно на заплатите на военнослужащите може да се върне."

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