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Парламентът взима решение за разполагане на чужди войски при политико-военен характер на операцията, каза председателят на комисията по отбрана

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Има три варианта за взимане на решение за пребиваване на чужди войски на наша територия, но когато става дума за политико-военен характер, като операцията в Близкия изток, думата има Народното събрание, каза в "Денят започва" председателят на парламентарната военна комисия Иван Лалов.

Иван Лалов, председател на Комисията по отбрана: "По принцип, съгласно с поразумението и съгласно закона за пребиваване и преминаване на чуждестранни войски на територията на Република България, има три варианта, в които се взема решение. Едини от вариантите е Народното събрание, другият е Министерски съвет и Министерство на отбраната. Когато се касае за съвместно учение с нашата страна или с и други отчастващи страни, това е в правомощията на Министерство на отбраната. Но тъй като в случая, изрично в нотата е подчертано, че е свързано с операцията в Близкия изток, т.е. това вече има политико-военен характер. В този случай решението се взема от Народното събрание. Не е задължително да бъде прието, но съгласно с поразумението ние имаме ангажименти и към американската страна."

Лалов отново подчерта, че само преди месец и малко повече, 15 самолета са били разположени на летище София "Васил Левски", а сега те ще са на военно летище, което е много по-безопасно. А и съгласно подписаното между САЩ и България споразумение, ние сме длъжни да предоставяме на американската страна възможност те да използват тези съвместни съоръжения:

"То е разписано така, че по заявка от САЩ, ние сме длъжни да предоставим при определени условия, които се договарят за съответния случай на тези съвместни съоръжения.

- Какви условия предоговаряме сега?

Договарят се къде ще бъдат разположени в конкретния район на тези поделения. Договаря се логистичната ни поддръжка. Дали ние имаме отговорност за нея или те си осигуряват сами. В повечето случаи, в които аз съм участвал в такива учения като командир на авиобаза "Граф Игнатиево", цялата логистика си осигуряват и финансово, и технически САЩ.

- И сега ще бъде така?

И сега ще бъде така."

Ангажиментът по доставката на гориво е на американската страна, допълни Лалов

"Излитането, кацането, зареждането, наземното обслужване, всичко трябва да се извършва на летище "Безмер". И по някакъв начин транспортът ще бъде осигурен от американската страна на това гориво, превозване на това гориво, от което те имат нужда. Най-просто казано, транспортът ще бъде осигурен за сметка на американската страна. От кого ще бъде осигурен, не мога в момента да кажа. Те се изключват договори със съответните превозвачи."

Лалов отново обясни, че самолетите, базирани на летище София, не са участвали в учения:

" - Какви учения бяха проведени при предишните самолети?

Никакви. Аз не съм виждал тази нота, но самолетите изпълняваха същите задачи, които ще изпълняват и сега. Това, че се говореше за учение, позволи на предишното правителство това решение да не минава през Народното събрание, да бъде взето от тогавашния министър на обраната. Няма учения, които са се провеждали и в които да участват тези самолети.

Аз съм участвал в много учения. Едно учение се планира цяла година. Бил съм и директор на учение. Той има ръководство и то се обявява в този годишен график, когато се провежда учение. Така, че там учение нямаше. Просто няма как да не можете да намерите всяко учение, което се планира и е обявено. То има наименование, има ръководство на учението, има план на учението. Всичко това са достъпни неща. Нямаше такова учение в района на Средиземно море."

Според председателя на комисията по отбрана, в бюджет 2026 г. акцент е продължаване на модернизацията на армията, като ще бъдат назначени наполовина по-малко военнослужещи, отколкото е било заложено от министерството:

"Състоянието, в което бяха оставени финансовите средства на държавата, не позволява друг бюджет. Министерството на отбраната, аз не знам дали има министерство, което ще каже, че бюджетът му е достатъчен. Мисля, че Министерството на отбраната получава един в обстановката, в която се намираме, един добър бюджет, който ще позволи за съжаление по-малко неща от това, което искат те да изпълнят. И веднага се връщам на некомплекта. Бюджетът не позволява да назначим, сега няма да работя с много точни цифри, но вместо да назначим хиляда военнослужащи, ще назначим наполовина. Тъй като бюджетът не го позволява. Той е разпределен така, че да може да се продължи модернизацията на въоръжените сили и превъоръжаването, като почти нямам точни цифри в момента, но повече от около две трети или малко по-малко са за персонал, за изплащането, останалите са за издържка и капиталови разходи. И те са разпределени така, че да не се загубят способности във въоръжените сили.

Автоматизмите към момента за платите на военнослужащите с този бюджет, който имаме, са замразени. За колко време са замразени в момента не мога да кажа, но те не следва да останат така. Това зависи от бъдещето икономическо развитие на страната, от следващите бюджети, които ще се реализират в последствие и в момента, в който комплекта на армията е по-добър и икономическото ни състояние е по-добро, това индексиране ежегодно на заплатите на военнослужащите може да се върне."

Вижте целия разговор във видеото

#председател на комисията по отбрана #Иван Лалов #разполагане на американски самолети #авиобаза "Безмер"

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