Парламентът включи в заседанието си предложението за разполагането на американски самолети на летище "Безмер"

Парламентът включи като втора точка предложението за разполагането на американски самолети на летище "Безмер". За това гласуваха от "Прогресивна България", един от ГЕРБ-СДС, ДПС и един от ПП. Против бяха един от ПБ, 27 от ГЕРБ-СДС и "Възраждане". ПП и един от ПБ се въздържаха. ДБ не участваха в гласуването.
От "Възраждане" настояха да бъде изслушан външният министър за Коалицията на желаещите, но залата не прие тази идея.
Костадин Костадинов, "Възраждане": "Станахме свидетели на позор - премиерът и външният министър говориха различни неща за 24 часа. Деградацията е наистина неудържима. Да изслушаме министърката на външните работи да каже подписала ли е, не е ли подписала."
От ДБ настояха правителството да представи позиция за коалицията за противоракетна отбрана.
Надежда Йорданова, ДБ: Нашият национален интерес е да бъдем в сърцето на Европа. Днес правителството на Румен Радев поставя националния интерес под въпрос. Оттеглянето от Коалицията на желаещите е не просто оттегляне от верния курс. Не можем да допуснем страната ни да остане встрани от изглаждането на новата европейска отбрана. Участието в Коалицията на желаещите е и възможност за отбранителната индустрия. Изваждане от ключови формати е отклонение от европейския консенсус."
"Само преди два месеца обвърза присъствието на самолетите-цистерни с отпадането на визите за САЩ. Днес самолетите трябва да бъдат разположени, но визите остават. Настояваме България да поиска от Гърция да разположи батарея "Пейтриът" до нашата граница. Още по-важна е позицията на България за Коалиция за противоракетна отбрана. България има пряк интерес да участва в подобни проекти. Настояваме правителството да представи позиция за коалицията за противоракетна отбрана. Мирът не се гарантира с повтаряне на думата "мир", заяви още Йорданова.