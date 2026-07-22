Парламентът включи в заседанието си предложението за разполагането на американски самолети на летище "Безмер"

Парламентът включи като втора точка предложението за разполагането на американски самолети на летище "Безмер". За това гласуваха от "Прогресивна България", един от ГЕРБ-СДС, ДПС и един от ПП. Против бяха един от ПБ, 27 от ГЕРБ-СДС и "Възраждане". ПП и един от ПБ се въздържаха. ДБ не участваха в гласуването.

От "Възраждане" настояха да бъде изслушан външният министър за Коалицията на желаещите, но залата не прие тази идея.

Костадин Костадинов, "Възраждане": "Станахме свидетели на позор - премиерът и външният министър говориха различни неща за 24 часа. Деградацията е наистина неудържима. Да изслушаме министърката на външните работи да каже подписала ли е, не е ли подписала."

От ДБ настояха правителството да представи позиция за коалицията за противоракетна отбрана.