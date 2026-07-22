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Борисов призова президента Йотова да свика КСНС преди да се гласува разполагане на самолети на САЩ на авиобаза "Безмер"

Милена Кирова от Милена Кирова
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Президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Това призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изказване пред депутати от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, излъчвано във Фейсбук, във връзка с предложението на правителството за даване на разрешение за разполагане на американски самолети цистерни на авиобаза "Безмер".

"Йотова да свика КСНС, да се чуят позициите, да се прочетат нотите и едва тогава да се мине към гласуване. ГЕРБ искаме да бъдем информирани. Когато сме си носили отговорността, сме си я носили сами. Сега лъжат по студиата и лъжат безобразно, че ние сме виновни. Ние сме си носили цялата отговорност и не сме очаквали подкрепа от вас. Вие сте говорили най-гадните думи и сте говорили, че това създава реален риск за Българя. Ако е лошо било: гласувайте против", заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов припомни изказвания на Румен Радев от преди месеци, в позицията му на президент, когато е критикувал решението да се допуснат американски самолети в България.

Лидерът на ГЕРБ показа и първата нота от американска страна, с искане американски самолети да пребивават тук.

"Когато дойде писмото ясно пишеше за какво са тези самолети. Управляващите използват думата "лъжа" и ясно пише какво искат нашите партньори - за тренировки. Ако тези цистерни когато са на летище София застрашават, когато са на Ямбол не застрашават. Нел министърът да не знае какво ще каже мнозинството. Външната министърка казала за нотата на Иран - България не предприема враждебни действия. Ма ние никога не сме предприемали такива действия, даже съм бил в Иран. Това е същото като с Украйна. Единият говори едно навън, а пред публиката в България друго. Съжалявам президента Йотова, която трябваше вчера и излъга, че Запрянов не я е уведомил. Премиерът е казал йес, йес, йес, но тук в България е казал ниет, ниет", коментира Борисов.

#американски самолети #Бойко Борисов

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