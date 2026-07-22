Борисов призова президента Йотова да свика КСНС преди да се гласува разполагане на самолети на САЩ на авиобаза "Безмер"

Президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Това призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изказване пред депутати от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, излъчвано във Фейсбук, във връзка с предложението на правителството за даване на разрешение за разполагане на американски самолети цистерни на авиобаза "Безмер".

"Йотова да свика КСНС, да се чуят позициите, да се прочетат нотите и едва тогава да се мине към гласуване. ГЕРБ искаме да бъдем информирани. Когато сме си носили отговорността, сме си я носили сами. Сега лъжат по студиата и лъжат безобразно, че ние сме виновни. Ние сме си носили цялата отговорност и не сме очаквали подкрепа от вас. Вие сте говорили най-гадните думи и сте говорили, че това създава реален риск за Българя. Ако е лошо било: гласувайте против", заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов припомни изказвания на Румен Радев от преди месеци, в позицията му на президент, когато е критикувал решението да се допуснат американски самолети в България.

Лидерът на ГЕРБ показа и първата нота от американска страна, с искане американски самолети да пребивават тук.