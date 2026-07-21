С райски газ в колата: Арестуваха шофьора на мощен автомобил в Пловдив

Младеж зад волана с флакони с райски газ е заснет от известния спортист Валентин Петров в Пловдив. Според културиста автомобилът се движел с включени аварийни светлини и с бясна скорост в час пик. Видеото беше разпространено в социалните мрежи, а прокуратурата образува досъдебно производство. От полицията съобщиха, че 22-годишният водач е установен и задържан. Уточнява се, че той има и предишни криминалистически регистрации.

Първоначално културистът Валентин Петров забелязал автомобила около 18:00 часа и видял, че младежите вътре употребяват райски газ.

Валентин Петров, спортист: „Най-малкото, което можех да направя, беше да извадя телефона си и да снимам номера на колата. Приятелката ми веднага подаде сигнал към полицията.“

Два часа по-късно той отново забелязал автомобила. Колата се движела с изключително висока скорост между двете пътни ленти на булеварда и с включени аварийни светлини. Този път Валентин ги последвал, принудил ги да спрат и заснел видео с тях.

Във видеото братът на водача моли спортиста да не вика полиция с обяснението, че шофьорът вече има условна присъда и това ще предизвика неговия арест. Петров обаче е непреклонен.

Валентин Петров, спортист: „Огромен проблем е, защото през последните месеци се случиха много подобни ситуации и мисля, че е нещо, на което трябва да се обърне внимание. Момчето, което кара колата, си хвърля райския газ под краката. Неговият брат държи райски газ в скута си и още един е в краката му. Успях да взема този, който беше в скута му. Той е предаден на полицията. Днес минахме през полицията и свършихме всичко, което трябваше да се свърши.“

След като младежите виждат, че Валентин отново подава сигнал на телефон 112, форсират колата и избягват. По-късно през деня водачът е издирен и задържан за 24 часа в ареста.

Срещу него е образувано бързо производство за пътно хулиганство и ако се докаже вината му, наказанието е лишаване от свобода до 3 години и отнемане на шофьорската книжка.

Снимки: БНТ Пловдив