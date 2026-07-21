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Спорове около държавния бюджет за 2026 г. преди второто четене в пленарна зала

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Снимка: БТА
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Депутатите от ресорната комисия спорят по предложенията за промени в държавния бюджет за 2026 година преди второто четене. Най-дискутирана беше идеята на управляващите за нов начин на определяне на трудовия стаж, когато се работи почасово. Бюджетът е със заложени рекордни приходи и разходи, както и с планиран дефицит от 5,7%. От 1 август е предвидено увеличение на винетките с 30%, повишаване на акциза на тютюневите изделия, както и въвеждане на лицензионен режим за фирмите предлагащи хазартни игри.

Вече пети час депутатите гласуват Закона за държавния бюджет за второ четене. До този момент всички предложения на опозицията бяха отхвърлени. Управляващите са внесли девет поправки, които се очаква да бъдат одобрени. Те са свързани с уточнения на вече предложени промени. Така например ще бъде въведен ред, по който се финансират проектите на общините, които бяха заложени в приложение към последния бюджет. Остър спор между опозицията и управляващите предизвика промяната на начина на формирана на трудовия стаж от календарни дни, на часове.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Не може да продължаваме да подкрепяме често срещана практика - хора които работят формално и официално на четири часа, реално изработват осем часа."

Теменужка Петкова, ПГ на ГЕРБ-СДС: "Трябва да се направи обществен дебат. На практика се стига до неблагоприятни за работника действия, този параграф няма никакво касателство върху бюджета."

Мартин Димитров, ПГ на ДБ: "Вдигате максималния осигурителен праг с много кратко предизвестие. Вдигате всички минимални осигурителни прагове - повишението достига до 70%. А тук удряте светлата част на икономиката."

Асен Василев, ПГ на ПП: "Представете си, че аз работя на два четири часови трудови договора. Единият ще ми даде 10 дни отпуск и другият ще ми даде 10 дни отпуск и аз за да отида отпуск за целия ден трябва да си взема и от двамата работодатели едновременно отпуск... това как е нормално и го обяснете на целия български народ."

Слави Василев, ПГ на ПБ: "Човек да работи 4 часа по документи, но реално да работи повече от 4 часа. А останалите пари да му се дават на ръка. И за това изсветляване на икономиката е приоритет, който спомага чрез въвеждането на тази рамка."

Айтен Сабри, ПГ на ДПС: "Родителите на малки деца, хората с увреждания, ще бъдат поставени пред заварени положения, трябва да има друг механизъм."

Любослав Костов, КНСБ: "Вие нарушавате в момента Конституцията, съобразно това решение на КС от 11 май 2021 г. не можете с преходни и заключителни разпоредби да променяте Кодекса на труда."

Боян Митракиев, КРИБ: "Ако смятате че това е мярка срещу сивия сектор бизнесът би го подкрепил Вие си носите отговорност."

По време на бюджетната комисия беше отхвърлена идеята за увеличаване на помощите за отглеждане на деца и увеличаване на данъчните облекчения за млади семейства. Но вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обеща, че подобни мерки се обмислят за следващия бюджет.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Катанска от НС

#бюджет 2026 г. #Бюджет 2026 #бюджетна комисия #комисия по бюджет и финанси

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