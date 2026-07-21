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След второто класиране: Баловете в най-желаните софийски гимназии паднаха значително

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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второто класиране софийската математическа гимназия остава висок бал
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Излезе второто класиране за гимназиите след 7-и клас. В столицата баловете за някои от най-желаните училища паднаха значително (дори с над 10 точки). И на това класиране обаче не намериха своето място около 500 ученици. Те могат да участват в третото класиране след като бъдат обявени свободните места.

Софийската математическа гимназия остава с най-висок бал - 477,5. Както и при първото класиране следват 91-ва Немска, 164-та Испанска и ТУЕС. Единствената промяна в десетката е, че 73-то училище се изравни по бал с Втора английска гимназия, но балът при Английската гимазия е паднал повече. На седмо място е НПМГ, следват Първа английска, 51-во училище и 9-та Френска гимназия.

Елеонора Лилова, началник на РУО-София-град: "Баловете на второ класиране паднаха между 3 и 5 точки. Разбира се, това зависи много от балообразуването. Имаме за някои паралелки и над 10 точки."

След втория етап в училищата в столицата се класираха общо 4156 ученици. От тях 301 не бяха класирани на първия етап.

След второто класиране учениците трябва задължително да се запишат в училището, в което са приети. Ако все пак искат да участват в третото класиране, те трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново чрез електронната система. Но трябва да се знае, че третото класиране е много рисково, тъй като остават много по-малко места и децата, които са с по-нисък бал могат да останат без място.

Освен това има и 497 некласирани никъде ученици, които също могат да подадат документи за третото класиране.

Елеонора Лилова, началник на РУО-София-град: "Най-вероятно са написали много малък брой желания, те са обикновено с по-висок бал. Някак нереалистично са подредили своите желания и са имали прекалено оптимистични разсъждения за това къде би им стигнал бала."

Записването на учениците след второто класиране ще бъде на 22 и 23 юли. Свободните места за третото класиране ще бъдат обявени на 24 юли. Самото класиране ще излезе до 29 юли.

Предвижда се от догодина и Националното външно оценяване по български език и литература след 10-и клас да бъде под формата на интегрален изпит. Освен български език, в него ще бъдат включени история и философия. При изпитите след 7-и клас промяна няма да има.

#Елеонора Лилова #НВО след 7. клас #второ класиране

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