БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Излезе второто класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:22 мин.
Президентът Йотова за разполагането на американски...
Чете се за: 02:55 мин.
Обмислят включването на задачи по история и цивилизации и...
Чете се за: 02:52 мин.
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по...
Чете се за: 06:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обмислят включването на задачи по история и цивилизации и философия в НВО в 10-и клас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази

Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в 4-ти и 7-и клас

000 ученици явят нво математика клас
Слушай новината

Министерството на образованието и науката предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10-и клас през учебната 2026/2027 година да включва и задачи по история и цивилизации и по философия. За седмокласниците изпитите остават непроменени – само по математика и по български език и литература, без интегриране на други предмети. Това предвиждат публикуваните за обществено обсъждане проекти на заповеди, по които в едномесечен срок всички заинтересовани страни могат да отправят своите становища и предложения.

Тестът по български език и литература в 10-и клас ще включва 22 задачи, от които 18 с избираем и свободен отговор, проверяващи компетентности по български език и литература и 4 задачи с избираем и кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия. Увеличава се и времето за работа от 90 на 120 минути. Така продължителността му ще се изравни с теста по математика, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки.

Новият формат на изпита по български език и литература е следваща стъпка в процеса на плавна промяна на националните външни оценявания, поясняат от Министерството на образованието и науката. Целта е да се насърчава формирането на широка основа от знания и умения, като акцентът се поставя върху работата с текст, аналитичното мислене, избора на стратегия за решаване на казуси и развитието на практически и граждански умения.

Тази година за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше и задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. И през следващата този изпит ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16, което е с две по-малко от миналата година. Тези, които ще са изцяло от областта на математиката, ще са 10.

Както и миналата година националното външно оценяване в 10-и клас ще е в същите дни като за седмокласниците – 16 и 18 юни и тези дни ще са неучебни.

Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в 4-ти и 7-и клас. Първият държавен зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 19 май, а вторият на 21 май. Предвижда се националното външно оценяване за четвъртокласните да бъде на 3 юни (български език и литература) и 4 юни (математика).

С проекта на заповед за НВО в 10-и клас можете да се запознаете ТУК.

#десетокласници #Национално външно оценяване #изпити #ученици

Последвайте ни

ТОП 24

Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са без ток
1
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са...
Бурите продължават и през следващите дни
2
Бурите продължават и през следващите дни
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно отчитане до края на годината - колко струва услугата?
3
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО
5
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на...
Трудовият стаж ще се определя по нов начин – вместо на изработени календарни дни на часове?
6
Трудовият стаж ще се определя по нов начин – вместо на...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
3
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Образование

"Трябваше да реша 320 задачи за 10 минути": 9-годишно момче от Козлодуй е световен шампион по ментална аритметика
"Трябваше да реша 320 задачи за 10 минути": 9-годишно момче от Козлодуй е световен шампион по ментална аритметика
Всички ученици от българския отбор се върнаха с медали от олимпиада по икономика в Китай Всички ученици от българския отбор се върнаха с медали от олимпиада по икономика в Китай
Чете се за: 01:57 мин.
Четири медала за националния ни отбор от Международната олимпиада по химия в Узбекистан Четири медала за националния ни отбор от Международната олимпиада по химия в Узбекистан
Чете се за: 01:35 мин.
Илияна Йотова: Левски ни учи, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на свободата Илияна Йотова: Левски ни учи, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на свободата
Чете се за: 03:37 мин.
Бъдещ второкласник от Варна е прочел 450 книги Бъдещ второкласник от Варна е прочел 450 книги
9053
Чете се за: 02:32 мин.
Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха съгласие (СНИМКИ) Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха съгласие (СНИМКИ)
7627
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова за разполагането на американски самолети-цистерни на "Безмер": Това не ни прави част от военните действия в Иран
Президентът Йотова за разполагането на американски...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
От МиГ-29 към F-16: Пазителите на българското небе в исторически преход От МиГ-29 към F-16: Пазителите на българското небе в исторически преход
Чете се за: 08:27 мин.
У нас
Излезе второто класиране за прием в 8-и клас Излезе второто класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
"Трябваше да реша 320 задачи за 10 минути": 9-годишно момче от Козлодуй е световен шампион по ментална аритметика "Трябваше да реша 320 задачи за 10 минути": 9-годишно момче от Козлодуй е световен шампион по ментална аритметика
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по бюджета
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Депутатите от комисията по отбрана ще разгледат искането на САЩ за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Над 7000 са регистрираните повиквания на номер 112 през изминалото...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Обмислят включването на задачи по история и цивилизации и философия...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ