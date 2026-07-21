Пуснаха под домашен арест двамата данъчни инспектори след получен подкуп в Черноморец

Окръжният съд в Бургас наложи мярка за неотклонение “домашен арест” с електронна гривна на двамата служители на Националната агенция за приходите. Мъжете са с повдигнати обвинения за поискан и получен подкуп в размер на 300 евро след проверка на търговски обект в Черноморец и установени нарушения.

Окръжната прокуратура поиска постоянен арест за двамата данъчни инспектори, заради високата обществена опасност и риск от укриване или извършване на друго престъпление.

Защитата на двамата служители от приходната агенция настоя за по-лека мярка “домашен арест”.