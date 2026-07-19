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За подкуп от 300 евро: Повдигнаха обвинения на задържаните в Черноморец служители на НАП

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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За подкуп от 300 евро: Повдигнаха обвинения на задържаните в Черноморец служители на НАП
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В Черноморец днес задържаха двама служители на Националната агенция за приходите по подозрение за поискан и получен подкуп от собственик на магазин. Данъчните са задържани за 72 часа и са им повдигнати обвинения.

Събота, малко след 10:00 часа сутринта. Двама данъчни инспектори проверяват магазина на Ивайло и установяват нарушения.

Ивайло Янчев, собственик на магазина: „Констатираха 38 евро по-малко в наличността на касата. Това е някаква наша грешка. Както и два стари касови апарата от предходни години, които не сме дерегистрирали.“

Проверката продължава два часа. За да съставят акт само за едното нарушение, данъчните поискали „почерпка“.

Ивайло Янчев, собственик на магазина: „И ми предложиха всичко да оправят срещу почерпка. Не уточниха сума. Бяхме се уговорили следобед, когато се върнат от Созопол, да минат и да разговарят с мен за тази почерпка.“

Ивайло решава друго и подава сигнал в полицията. Подготвя и три банкноти по 100 евро.

Ивайло Янчев, собственик на магазина: „Полицаите действаха доста бързо и успяха да реагират при предаването на парите. Парите, които бях подготвил, бяха описани от служителите на Районното управление в Созопол.“

Вземането на подкупа е заснето от камера на магазина. Получателите са служител на НАП в Бургас и командирован инспектор от Пловдив, които до момента нямат провинения.

Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в ЦУ на НАП: „Те са временно отстранени. Това ще бъде оформено официално утре, тъй като има досъдебно производство. Ръководството на НАП е абсолютно непримиримо към всякакви корупционни прояви.“

Димитър Димитров, началник на отдел „Оперативни дейности“ – Бургас, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП: „Не може и няма да позволим отделни лица да хвърлят петно върху работата на всички останали служители, които ежедневно изпълняват своите задължения честно, професионално и в интерес на държавата и обществото.“

Двамата вече са с повдигнати обвинения. Агенцията за приходите ще награди с грамота собственика на магазина за подадения сигнал.

#подкуп от 300 евро #служители на НАП #повдигнаха обвинения

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