Кристофер Алесунд: Имах странна мания да печеля, въпреки здравословните проблеми

Едно от най-легендарните имена в света на електронните спортове - Кристофер “GeT_RiGhT” Алесунд, даде специално интервю за БНТ. 36-годишният швед бе гост на събитие в София, в което разказа за професионалния си път, който бе съпътстван от успехи, прочули го отвъд гейминга.

“GeT_RiGhT” е носител на наградата за Най-добър играч по електронни спортове за 2009 г, номер 1 играч по Counter-Strike за 2013 и 2014 г. на HLTV, както и един от първите участници в “Залата на славата” на специализираното издание. Освен това той е избран в селекцията на списание Форбс “30 под 30” в категория “Спорт и Игри” през 2019 г.

Алесунд, за когото това бе първо посещение на нашата страна, остана с приятни впечатления от своя престой.

"Хората тук са много дружелюбни, планините са красиви, центърът на София също. Харесвам историята на града и как хората се грижат за по-старите сгради. Щастлив съм, че съм в България и се надявам, че скоро ще се върна тук и да пообиколя малко повече, отколкото сега", сподели “GeT_RiGhT”.

В разцвета на силите си, шведът бива диагностициран с тежко стомашно заболяване. Той коментира как това афектира кариерата му.

"Не мисля, че има кадри от един турнир в Украйна, но на камерите на играчите можехте да видите как общо взето лежа на стола, защото не мога да си намеря добра позиция. Разбира се, загубихме, защото не играх добре, но съзнанието ми беше някъде другаде", коментира Алесунд.

"Като цяло, играчът, който бях, и отборът, в който се състезавах, просто трябваше да надхвърля границите на поносимото. И ако някой ми зададе въпроса защо издържах на болката, въпреки стомашното заболяване, може би е защото имах тази странна мания да печеля и да ставам по-добър с всеки един ден, така че никой да не може да се сравнява с мен. Със сигурност дадох много жертви", добави той.

"GeT_RiGhT" коментира и представянето на Швеция на световното първенство по футбол, както и приказката на съседна Норвегия на Мондиала в Северна Америка.

Гледайте цялото интервю с Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд във видеото!