Кристофер Алесунд: Много се радвам за успехите на Норвегия

Едно от най-разпознаваемите имена в света на електронните спортове - Кристофер “GeT_RiGhT” Алесунд, даде специално интервю за БНТ. 36-годишният швед бе гост на събитие в София, в което разказа за професионалния си път, който бе съпътстван от успехи, прочули го отвъд гейминга.

“GeT_RiGhT” е носител на наградата за Най-добър играч по електронни спортове за 2009 г, номер 1 играч по Counter-Strike за 2013 и 2014 г. на HLTV, както и един от първите участници в “Залата на славата” на специализираното издание. Освен това той е избран в селекцията на списание Форбс “30 под 30” в категория “Спорт и Игри” през 2019 г.

Алесунд коментира пред нашата камера представянето на националния отбор на Швеция на световното първенство в Канада, Мексико и Съединените американски щати, както и възходът на съседна Норвегия, която достигна четвъртфинал на Мондиал 2026.

"Може би ще те разочаровам, но футболът не е първата ми страст. Разбира се, както всички останали, следя световното първенство, както и останалите по-големи първенства, в които участва националният отбор. Самото класиране на Швеция за Мондиала си беше постижение, защото изобщо не трябваше да сме там. Победихме Полша в един много труден плейофен сблъсък и така лишихме Левандовски от шанс да играе за последно на световно първенство, което със сигурност му тежи. Ние шведите бяхме много щастливи, че се класирахме. А това, което Норвегия прави, е изключително впечатляващо. Дори не мога да си представя как преживяват норвежките запалянковци тези невероятни успехи. За жалост, срещу Англия нямаха късмет да продължат напред. Не ми стигна времето да гледам двубоя, но чух че е бил много равностоен и с продължения. Със сигурност шведите, които се интересуват от футбол повече от мен, изключително много завиждат за постижението на Норвегия. Ние сме съседи и винаги е имало приятелско съперничество между двете държави. Често срещано твърдение е, че "Норвегия може да купи Швеция", и всъщност има и песни на тази тематика. Те имат нефт, ние нямаме и така нататък. Но норвежците винаги са били изключително дружелюбни с мен и аз изпитвам дълбоко уважение към тях. Така че аз съм щастлив за техния успех. Да, малко завиждам, но не както любителите на футбола в Швеция. Много се радвам за тях и се надявам, че ще продължат с успехите и занапред. Ако Швеция не се представя добре, ще бъде готино да подкрепяш друга скандинавска държава, каквато е Норвегия, или Дания, дори и Финландия, ако успее да се класира за голям форум. В Скандинавския регион имаме много добри играчи, но не най-добрите национални отбори, така че ще бъде готино да следя техните представяния", коментира Алесунд.

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