Начален удар - 14.07.2026 г.

Полуфиналите на Мондиал 2026 са във фокуса на новото издание на „Начален удар“. Гост на водещата Моника Симеонова бе Борис Борисов, с когото направиха подробен анализ на предстоящия тази вечер супер сблъсък между Франция и Испания. Двата отбора ще определят първия финалист на Мондиал 2026.

„Не мога да избера от тези два мача кой е по-силен. Няма отбор, който да е по-напред от другия“, коментира Борисов. „Днес е националният празник на Франция и може да стане двоен празник, ако футболният отбор се класира за финал и аз вярвам, че ще стане“, добави Борисов.

Той сподели, че очаква тази вечер Килиан Мбапе да бъде ключовата фигура на терена. Борисов също така каза, че очаква най-после Ламин Ямал да демонстрира огромния футболен потенциал, с който разполага и да поведе родината.

Специален гост в „Начален удар“ беше и певицата Симона Петрова – Мона. Тя не скри симпатиите си към националния отбор на Франция и в частност към звездата на тима Килиан Мбапе.

Вижте цялото издание на „Начален удар“ във видеото!