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Димитър, извършил граждански арест на пиян шофьор: Просто спрете и попитайте всичко добре ли е, нормално ли е, живи ли сте

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 03:12 мин.
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Граждански арест спря шофьор с над 3 промила алкохол да продължи по пътя си. Този случай е от Бургас, а шофьорът е бил забелязан от случайни граждани, след като е навлязъл в насрещното движение, създавайки опасност за останалите участници в трафика.

Случката се разиграва в петък около 18.00 часа - час пик с много интензивно движение. Това е отсечката, която води до пътя, който е обходен на града и е връзката на Созопол и курортите на юг от Бургас с автомагистралата.

Димитър Иванов, извършил гражданския арест: "Нищо не ми направи първоначално впечатление. Ми направи човека да се изкочи в насрещнато. Бях в трета кола. Просто между знака и лампата влезе човека. Както ви казах, аз бях в трета кола. Той добре, че реши да кривне на дясно, а не на ляво, защото сега щях да давам това интервю от болничната стая. Почти никой от хората, които бяха отсреща, и покрай мене на колите, не спря да съдейства."

Димитър взима ключовете на шофьора и се опитва да разбере какъв е проблемът:

"Първо дръпнах ръчната, изключих двигателя, изхвърлих ключовите, и след това започнах да говоря с него. Веднага ми лъхна на алкохол, разбрах за кое става въпрос, въпреки това запазих спокойствие, почерпих го дори цигара, говорих ми си, помолих го да излезе, да седне, да се успокои, ако е нервен нещо, почерпих го вода."

Той обясни, че не е получил помощ от хората в другите два автомобила, които са били пострадали от безразсъдния шофьор.

"Човекът каза, че има проблеми в семейството, имало смърт и затова се е напил. И казах му, ако извикаш жена си, защото той спомена, че жена му е наблизо, викам, ако извикаш жена си, ще ви давам ключовете да си тръгнете, което беше да завържа разговор, да минава време, докато дойде полиция."

Въпреки че случаят се разминава без жертви, Димитър се обърна към останалите участници в движението:

"И искам да помоля всички шофьори, които минаха по край мен и въобще в България, когато видят нещо такова, просто да спрат и да попитат всичко добре ли е, всичко нормално ли е, живи ли сте. Просто един въпрос. Защото всеки може да има нещо от нещо, нужда, и това е моя апел към тях. Просто бъдете по-толерантни."

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#шофьор с над 3 промила алкохор #граждански арест

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