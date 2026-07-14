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Премиерът Радев ще присъства на традиционния военен парад по покана на Макрон за националния празник на Франция

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Над 25 държавни и правителствени лидери ще присъстват днес на военния парад в Париж, по случай националния празник на Франция.

Българската делегация е водена от премиера Румен Радев. Той беше гост и на официалния прием в Елисейския дворец. В делегацията участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова. Очаква се парадът да бъде един от най-мащабните от години. В него ще участват 6700 военни, 315 машини и почти 100 самолета. Ще се включат и български гвардейци. Това ще бъде десетият и последният парад, на който Еманюел Макрон ще присъства в качеството си на президент.

В него ще се включат и български гвардейци. Преди това министър-председателят ще бъде гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители в Елисейския дворец. В делегацията ще участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.

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