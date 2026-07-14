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По-малко ветровито и с по-малко превалявания във вторник

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Ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е до умерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28° и 34°, в София – около 29°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25° и 29°. Температурата на морската вода е между 21° и 24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

В сряда ще преобладава слънчево време, но след обяд в източните райони и в планините на места ще превали и прегърми. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, в Западна северозападният вятър ще отслабне, на места и стихне. Дневните температури слабо ще се повишат.

В четвъртък и петък въздушната часа над страната отново ще е неустойчива. Сутрин ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, в четвъртък на много места из цялата страна, в петък – главно в Източна България и планините. Дневните температури ще са с 1 - 3 градуса по-ниски.

В събота ще има повече слънчеви часове, а краткотрайни следобедни валежи ще има само на отделни места в североизточните райони и планините. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб, а температурите отново ще се повишат.

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